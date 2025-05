Polícia Civil e Brigada Militar evitam golpe de 200 mil reais e prendem cinco pessoas em São Luiz Gonzaga

A Polícia Civil e a Brigada Militar aproveitam o ocorrido para fazer um alerta a população sobre os golpes. Importante ficar atento a oferta de negócios com muita vantagem, desconfie sempre da venda de produtos ou serviços com preço inferior ao praticado no mercado. Além disso, fique atento as ligações telefônicas e mensagens no Whatsapp solicitando transferência de valores, na dúvida procure sua agência bancária ou a Delegacia de Polícia mais próxima.

Em conversa com a vítima, uma pessoa idosa, ela relatou ter realizado uma transferência no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) para os golpistas e que faria uma nova transferência que totalizaria os R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) solicitados por eles, caso não houvesse a intervenção policial.

No veículo ainda estavam outras duas mulheres, que aplicaram o golpe na vítima. O veículo Hyundai/Creta também foi abordado e nele estavam três homens que auxiliavam na logística e organização do golpe. Todos foram presos.

No Ford/Ka, verificou-se que a mulher que foi até o banco era a vítima de um golpe e que havia sido abordada na rua com a promessa de receber uma grande vantagem financeira, mas que para tanto, deveria efetuar uma transferência de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para os golpistas.

Em dado momento, uma mulher desceu do Ford/Ka branco e foi até a Caixa Econômica Federal, onde permaneceu por bastante tempo e realizou uma transação bancária. Ao sair do banco, a mulher retornou para o mesmo veículo, momento em que os policiais efetuaram a abordagem dos dois veículos e identificaram os ocupantes.

