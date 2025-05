Brigada Militar apreende 94 quilos de maconha em Passo Fundo

Entorpecente estava oculto em diferentes compartimentos no interior do automóvel (Foto: Divulgação | 1º BRBM)

Conforme divulgado pelo 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM), o entorpecente estava oculto em diferentes compartimentos no interior do automóvel. O veículo possuía registro de furto/roubo.

A abordagem de um VW Polo com placas argentinas culminou na apreensão de 94 quilos de maconha. O fato foi registrado na tarde do domingo (4/5), na ERS-135 em Passo Fundo.

