Uso de IA transforma processos de quality assurance

Ao usar um produto como o Uber, Instagram ou até mesmo aplicativos de banco, há por trás um esforço da equipe de desenvolvimento para que o sistema fique funcional, seguro e livre de falhas. Esse processo é chamado de QA (Quality Assurance). Muito além de simplesmente “testar programas”, o QA atua de forma preventiva: identifica riscos, valida requisitos e garante que cada fase do projeto atenda aos padrões de qualidade estabelecidos.

Segundo o relatório World Quality Report (2022), a abordagem do QA nas empresas passou por transformações significativas. A satisfação do público final passou a ser o principal objetivo das estratégias e testes. Apesar dessa mudança, cerca de 74% das equipes ainda não contam com uma abordagem estruturada para a execução de testes, o que compromete sua eficiência e eficácia.

Pensando nisso, a NextAge — empresa curitibana com 17 anos de atuação no mercado de desenvolvimento de software — lançou a TestBooster.ai, uma startup que propõe automatizar testes de software utilizando Inteligência Artificial (IA). A TestBooster.ai se soma a outras iniciativas da companhia, como o CNM, voltado ao desenvolvimento de sistemas de gestão para o setor de food service.

A proposta da solução é tornar o processo de testes mais acessível, aproximando a experiência de uso à de um aplicativo. “Criamos a TestBooster.ai para aumentar a produtividade de testes e, em todos os projetos, obtivemos até 10x mais cobertura e execução 4x mais rápida”, afirma Juliano Haus, diretor e co-fundador da TestBooster.ai. "Observamos que a integração da TestBooster.ai com Inteligência Artificial proporciona uma execução de testes adaptável, eliminando a dependência de scripts estáticos comuns em ferramentas tradicionais como Selenium e Cypress. Dados médios apontam que aproximadamente 40% dos testes desenvolvidos nessas plataformas apresentam falhas ao longo da evolução dos projetos, comportamento que não se manifesta na arquitetura de testes automatizados da TestBooster.ai."

Como as empresas devem se preparar para tirar proveito da IA?

Mas, como as empresas devem fazer uso dessa tecnologia? Segundo a McKinsey (2024), a utilização de tecnologias baseadas em IA ajuda líderes a explorar todo o potencial de negócio ao automatizar tarefas demoradas. Para fazer isso, a pesquisa World Quality Report (2023) mostra que um dos principais focos das empresas deve ser a qualidade desde o início do projeto — estratégia conhecida como shift-left testing —, integrando QA no planejamento e desenvolvimento com ajuda da IA mais previamente. Sendo assim, torna-se essencial que empresários estudem o potencial da IA nesse processo e avaliem quais etapas podem ser otimizadas com o uso dessa inovação.

Uso de IA promove maior competitividade no mercado

As fronteiras entre o desenvolvimento de software e testagem também diminuem via features específicas dos agentes de IA — diferentemente das IAs generativas, os agentes (como os usados na TestBooster.ai) são autônomos, capazes de ler o ambiente em que estão inseridos, tomar decisões e executar ações estratégicas. Segundo reportagem da Forbes (2025), isso lhes permite lidar com tarefas e ambientes inéditos, aumentando sua eficácia ao longo do tempo. Isso acarreta a capacidade de processamento da linguagem natural, também incluída no software desenvolvido pela NextAge. Para além de gerar todas as possibilidades de teste em linguagem natural, o que facilita seu entendimento, cria autonomia e evita interpretações equivocadas, a TestBooster.ai também as executa de modo independente com o auxílio da IA.

Segundo o estudo The AI-powered Enterprise (2022), 73% das empresas que adotaram a IA no desenvolvimento de software relataram melhoria na detecção de bugs e redução de retrabalho. O dado indica que instituições que não investirem nessa inovação podem enfrentar desvantagens competitivas. Atenta a essa movimentação do mercado, a NextAge atua no desenvolvimento de tecnologias baseadas em Inteligência Artificial, com foco em automação e aprimoramento de processos.“Ao incorporar IA ao nosso ecossistema, conseguimos revisar e automatizar processos que antes dependiam de etapas manuais. Esse tipo de abordagem também é replicável em ambientes de cliente, e o TestBooster.ai é uma dessas ferramentas.”, explica Marcelo Ferri, diretor e co-fundador da NextAge.