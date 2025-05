Acidente em Tuparendi deixa três pessoas feridas

A dificuldade evidencia a necessidade ampliação da estrutura de socorro e reforça a importância da criação dos Bombeiros Voluntários no município, articulação que está em fase avançada de estruturação, formados por pessoas capacitadas e engajadas em servir à comunidade e que aguarda a formalização de um convênio com a administração municipal.

No entanto, mais uma vez, a estrutura disponível foi insuficiente: havia apenas uma viatura e dois socorristas para atender todas as vítimas. Segundo informações, enquanto uma criança recebia atendimento prioritário, outra vítima permaneceu dentro do veículo, com dores intensas, aguardando socorro. A equipe de plantão precisou acionar colegas que estavam de folga para conseguir atender a ocorrência com a seriedade que exigia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Trânsito Há 14 horas Grave acidente deixa vítima fatal na ERS-155 em Santo Augusto O impacto provocou a morte do condutor do Gol, que, segundo informações, era o único ocupante do veículo.

Trânsito Há 15 horas Acidente com óbito é registrado no interior de Iraí Motorista foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos após tombamento de camionete no interior do município.

Pistola e munições Há 1 dia Região Noroeste: 4º BPAF prende indivíduo por tráfico internacional de armas Fato foi registrado na tarde do sábado (3/5) em Alecrim

Prisão Há 1 dia PRF prende paraguaio com carro carregado de drogas em Três Passos O Fato ocorreu na BR-468.