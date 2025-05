Grave acidente deixa vítima fatal na ERS-155 em Santo Augusto

Um grave acidente de trânsito resultou em uma morte no início da manhã desta segunda-feira (5) na ERS155, em Nova Ramada, nas proximidades da Coopema. A colisão envolveu um caminhão Scania e um veículo Volkswagen Gol.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Rádio Querência, o caminhão seguia no sentido Ijuí–Coronel Bicaco para realizar entregas na região, quando o motorista avistou o Gol vindo em zigue-zague pela pista contrária e na contramão. O condutor do caminhão relatou ter tentado desviar por diversas vezes, mas não conseguiu evitar a colisão frontal.

O impacto provocou a morte do condutor do Gol, que, segundo informações preliminares, era o único ocupante do veículo. O carro tinha placas Mercosul e, inicialmente, acredita-se que seja do município de Três Passos.

O acidente ocorreu antes das 6 horas da manhã. As causas do acidente serão investigadas. A identidade da vítima ainda não foi divulgada. O motorista do caminhão não se feriu.