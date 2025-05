Região Noroeste: 4º BPAF prende indivíduo por tráfico internacional de armas

Em patrulhamento nas imediações do Rio Uruguai, a equipe do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira (BPAF) abordou três pessoas que utilizaram uma embarcação para sair da margem argentina e chegar ao Brasil.

Na ação realizada no âmbito da Operação Cerco Fechado, os policiais militares encontraram uma pistola e diversas munições. Os materiais estavam de posse de um argentino – que acabou detido por tráfico internacional de armas.

O indivíduo, juntamente com a pistola e as munições apreendidas, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Santo Ângelo para os procedimentos formais.

O fato foi registrado na tarde do sábado (3/5) em Alecrim – Município distante 42 quilômetros de Santa Rosa.

