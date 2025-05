Colisão na BR-386 em Iraí: Criança que estava no carro morre no hospital

Criança de sete anos era passageira no GM Corsa que colidiu frontalmente contra um caminhão (Foto: Divulgação | PRF)

A criança de sete anos, que era passageira no GM Corsa que colidiu frontalmente contra um caminhão, não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento hospitalar. O acidente de trânsito aconteceu por volta das 15h30min do sábado (3/5), no km 5 da BR-386 em Iraí.

O homem de 36 anos que conduzia o automóvel com placas de Rodeio Bonito/RS faleceu no local. Ele era pai da criança. O motorista do caminhão emplacado em Campinas/SP saiu ileso.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito no local permaneceu em meia pista até o término do levantamento pericial e remoção dos veículos sinistrados. As causas da colisão frontal serão apuradas.

