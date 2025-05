Brigada Militar apreende cocaína e crack com adolescente em Santa Rosa

Durante ação da Operação Cerco Fechado, na noite da sexta-feira (2/5), a Brigada Militar (BM) apreendeu um adolescente pelo crime de tráfico de drogas.

Na abordagem, os policiais militares encontraram 40 pedras de crack, 15 buchas de cocaína, um aparelho celular e dinheiro em espécie.

O adolescente, os entorpecentes e demais materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil. As informações são do CRPO Fronteira Noroeste.

