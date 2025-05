Cruz Alta: Policiais militares apreendem R$ 186,3 mil em notas falsas

Em fiscalização de trânsito e prevenção à criminalidade, a equipe do Pelotão Rodoviário de Cruz Alta abordou um Ford Fiesta que trafegava na ERS-342.

Na revista veicular, a guarnição policial localizou uma caixa contendo centenas de notas falsas de R$ 50,00 e de R$ 100,00, totalizando R$ 186,3 mil. O fato ocorreu na tarde da quinta-feira (1º/5).

O homem e a mulher que ocupavam o automóvel acabaram presos e apresentados na Delegacia da Polícia Federal.

