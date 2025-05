Prazo para Declaração Anual de Rebanho no Rio Grande do Sul vai até 30 de junho

O prazo para a Declaração Anual de Rebanho referente ao ano de 2025 vai até o dia 30 de junho. Todos os produtores rurais gaúchos detentores de animais devem fazer a declaração.

A Declaração Anual de Rebanho conta com um formulário de identificação do produtor e características gerais da propriedade. Formulários específicos devem ser preenchidos para cada tipo de espécie animal que seja criada no estabelecimento, como equinos, suínos, bovinos, aves, peixes, abelhas, entre outros.

— O produtor, além de estar cumprindo uma obrigação sanitária legal, está contribuindo para o aperfeiçoamento das bases de dados de Defesa Sanitária Animal, possibilitando ter uma melhor visão do cenário produtivo e sanitário do Estado — afirma o chefe da Divisão de Controle e Informações Sanitárias (DCIS) da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), médico veterinário Paulo André Santos Coelho de Souza. Segundo ele, a expectativa é de que sejam entregues 361 mil declarações neste ano de 2025 em todo o RS.

A declaração pode ser feita diretamente pela internet, em módulo específico dentro do Produtor Online, através de formulários em PDF ou presencialmente nas inspetorias ou escritórios de Defesa Agropecuária.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.