A mente por trás das novas restaurações do Lata Velha

Desde sua estreia, o quadro Lata Velha conquistou milhões de brasileiros ao transformar carros antigos e contar histórias emocionantes de seus proprietários. Ao longo de mais de duas décadas, centenas de veículos passaram pelas mãos da equipe do programa. Mas, apesar do enorme sucesso de audiência, muitas restaurações acabaram dividindo opiniões entre colecionadores e apaixonados por carros antigos.

Entre os projetos mais lembrados estão transformações que ficaram famosas justamente pelo excesso de customização. Casos como o "Carro Tijolo", a Belina inspirada em um BMW e um Del Rey com portas estilo asa de gaivota tornaram-se referência quando o assunto eram as mudanças radicais do quadro.

A partir de 2020, porém, o programa iniciou uma nova fase. Foi nesse ano que Bigo Berg assumiu a direção técnica das restaurações, trazendo uma proposta diferente: preservar a identidade dos veículos, respeitar sua história e realizar customizações discretas, capazes de modernizar sem descaracterizar.

Desde a estreia dessa nova fase, uma sequência de projetos consolidou a mudança de identidade do quadro. O primeiro desafio dessa nova etapa foi a restauração da Kombi 1971 do atleta olímpico Darlan Romani. O resultado marcou o início de uma mudança que rapidamente passou a ser percebida pelo público.

Na sequência vieram projetos que rapidamente conquistaram os entusiastas, como a Caravan 1978 de Seu Toninho, a Kombi inspirada em Vidas Secas, utilizada em ações sociais pelo sertão mineiro, um raro Puma GT amarelo, um Jeep utilizado em resgates voluntários, o Corcel 1977, o Monza Hatch 1983 equipado com preparação turbo — um dos projetos de maior repercussão dos últimos anos — e, mais recentemente, o Aero Willys restaurado em parceria com o Museu CARDE, exibido no último episódio do quadro.

Cada projeto passou a seguir a mesma filosofia: preservar a essência do veículo, recuperar sua originalidade e incorporar apenas melhorias discretas de desempenho, segurança e acabamento, sem recorrer aos exageros que marcaram antigas fases do programa.

A mudança não passou despercebida. Nas redes sociais, fóruns especializados e canais dedicados ao antigomobilismo é cada vez mais comum encontrar elogios ao novo direcionamento do quadro.

Quem é Bigo Berg?

Formado em Comércio Exterior, Bigo trabalhou durante muitos anos na administração de indústrias, mas sua paixão pelos automóveis começou ainda na infância, quando aprendeu a dirigir em um Ford 1929.

Na adolescência estagiou na Mercedes-Benz, na Alemanha, como piloto de testes. Posteriormente participou, no Brasil, de testes do sistema ABS para ônibus, percorrendo milhares de quilômetros pelas estradas brasileiras.

Sua maior paixão sempre foi a Land Rover. Competiu no Enduro das Montanhas, no Rally dos Sertões e em diversas provas off-road, acumulando experiência que hoje aplica nas restaurações.

Fora da televisão, é criador do Rusty Barn, espaço dedicado ao antigomobilismo que reúne oficinas especializadas, torrefação de café, cervejaria artesanal, cutelaria e eventos para famílias e apaixonados por carros antigos. Além disso, compartilha os bastidores das restaurações em seu canal no YouTube, Rusty Barn TV.

Se durante muitos anos o Lata Velha ficou conhecido pelas transformações ousadas, hoje o quadro vive uma nova fase, em que a restauração passou a ser reconhecida pelo respeito à história de cada automóvel. E por trás dessa mudança está o trabalho de Bigo Berg, que vem conquistando a confiança de colecionadores, especialistas e do próprio público, mostrando que é possível modernizar um clássico sem apagar sua identidade.

Assessoria de Imprensa

Bigo Berg | Responsável pelas restaurações do quadro Lata Velha | [email protected]

Instagram: @bergbigo | Instagram: @rusty_barn | YouTube: Rusty Barn TV