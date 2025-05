CPFL otimiza gestão de chamados com a Nimble Evolution

A CPFL Energia, empresa que atua na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Brasil, concluiu um projeto de modernização dos seus processos internos de atendimento. A companhia adotou as plataformas Jira Cloud, Jira Service Management e Confluence, da Atlassian, com o objetivo de integrar processos dentro da companhia e estruturar o controle da gestão de tickets.

A implementação foi conduzida pela Nimble Evolution, consultoria que se posiciona como especialista em soluções Atlassian. De acordo com o Diretor Comercial da Nimble, Anderson Barcat, o trabalho envolveu o diagnóstico do ambiente tecnológico da CPFL, definição das diretrizes do projeto e adaptação das ferramentas para o contexto e as necessidades da organização.

Com a mudança, a CPFL passou a utilizar o Jira Cloud para o gerenciamento de projetos e tarefas, o Jira Service Management para o atendimento interno de chamados e solicitações, e o Confluence como base de conhecimento compartilhada entre as equipes. A combinação das três ferramentas foi estruturada para centralizar o atendimento, organizar demandas e substituir processos manuais.

Segundo Gabriela Pinheiro, Coordenadora de Qualidade de Sistemas da CPFL Energia, o projeto foi estruturado de forma a apoiar a transição dos times para as novas ferramentas.

“A implantação do Jira Cloud e Jira Service Management foi cuidadosamente planejada e executada, garantindo que os usuários tivessem uma boa adaptação às novas ferramentas. O Confluence foi integrado ao ambiente como uma plataforma central de conhecimento para promover a colaboração entre as equipes e facilitar o acesso às informações críticas.”

Gabriela também avalia como positivo o apoio da consultoria no processo.

“O trabalho em conjunto com a Nimble Evolution está sendo fundamental para a obtenção dos melhores resultados. A aceitação interna das ferramentas tem sido positiva e este sucesso inicial nos enche de otimismo para o futuro. Vemos um enorme potencial para que a CPFL compartilhe essa jornada como um case de sucesso em eventos do setor, em colaboração com a Atlassian.”