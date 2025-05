YellowIpe conecta empresas a talentos globais de TI

Uma empresa abre um processo seletivo para contratar profissionais da área de tecnologia da informação (TI). Após vários meses de busca e de entrevistas, nenhum candidato com o perfil desejado é encontrado. A situação é comum no mercado: entre 2021 e 2025, o déficit de trabalhadores de tecnologia alcançará o número de 530 mil no Brasil, segundo o Google for Startups.

Diante desse cenário, a YellowIpe, uma empresa portuguesa fundada por brasileiros, atua prestando consultoria de TI. A companhia ajuda outros negócios a encontrar mão de obra qualificada e a desenvolver seus projetos. Entre os serviços oferecidos pela empresa, estão: Recrutamento e Seleção de Profissionais de TI (Alocação e Hunting), Squads Dedicados, Fábrica de Software, Fábrica de Teste, Soluções de Segurança, Soluções de Big Data & Analytics, IA & Machine Learning e Desenvolvimento de Sistemas Web e Apps.

“A escassez de profissionais de tecnologia é um desafio global que afeta empresas de todos os setores. Na YellowIpe, enxergamos esse cenário como uma oportunidade de oferecer soluções para suprir essa lacuna de talentos. Nossa presença internacional e modelo de negócios flexível tem como objetivo acessar e alocar profissionais qualificados com agilidade”, afirma Vinicius Simionato, CEO da empresa.

De acordo com dados internos da empresa, a companhia conta com mais de 400 colaboradores totais, sendo 150+ funcionários internos e mais de 250 profissionais alocados globalmente, distribuídos em três centros de desenvolvimento. “Nossa capacidade de entrega alcança mais de 50.000 horas mensais em projetos, atendendo mais de 85 clientes enterprise através de 30+ projetos ativos simultaneamente. Além disso, temos um banco de talentos que ultrapassa 50.000 profissionais, fazendo com que a gente consiga manter uma taxa de retenção de clientes de 97%, realizando, em média, 45 novas alocações por mês”, conta Simionato.

“Nossa operação permite um setup médio de equipes em apenas 15 dias, contribuindo para um crescimento anual sustentável de 40%”, acrescenta.

De acordo com o CEO, a empresa busca suprir a demanda por meio de um modelo híbrido que combina alocação de times especializados e desenvolvimento de soluções tecnológicas personalizadas.

Ele dá o exemplo de um cliente da área da saúde atendido pela YellowIpe. A empresa buscava desenvolver um aplicativo para iOS e Android, mas estava com dificuldade em encontrar desenvolvedores especializados no Brasil dentro do orçamento.

Com o auxílio da YellowIpe, foram recrutados desenvolvedores de iOS da Polônia, especialistas em Android de Portugal e arquitetos de software do Brasil. O resultado foi a entrega do aplicativo para ambas plataformas em um período de quatro meses.

“Nosso modelo de times sob demanda permite que os clientes acessem os perfis de que precisam, por períodos determinados, sem a necessidade de contratações permanentes. Isso busca garantir agilidade, redução de custos e maior foco no core business. Além disso, nossas soluções customizadas são desenvolvidas com base nas necessidades específicas de cada cliente, com foco em entregar resultados mensuráveis”, detalha o CEO da YellowIpe.

Simionato diz que o modelo de trabalho da empresa tem como premissa permitir uma redução de 30% a 40% dos custos que o cliente teria com uma contratação local e eliminar também os custos com infraestrutura e uma gestão convencional de recursos humanos (RH).

O empresário lembra que a tendência é que a escassez de mão de obra continue nos próximos anos. “O cenário projetado pela McKinsey de 1 milhão de vagas em TI não preenchidas no Brasil até 2030 é preocupante. Acreditamos que esse déficit de talentos digitais será um dos principais desafios para as empresas nacionais manterem sua competitividade”, avalia.

Na sua visão, as empresas precisam estar preparadas para atuar nessa realidade, buscando expertise global e modelos ágeis para suprir a demanda crescente por profissionais qualificados.

Para saber mais, basta acessar: https://www.instagram.com/yellowipe.io/, https://www.linkedin.com/company/yellowipe/?viewAsMember=true ou https://www.yellowipe.io/