América e Associação Três-maiense farão a final da Copa das Regiões Master 50

América de Santo Augusto e Associação Três-maiense irão jogar no Estádio do Tupi (Fotos: Divulgação | Primeira Liga)

A Primeira Liga anunciou para o dia 18 de maio, em Crissiumal, a partida que apontará o campeão da Copa das Regiões Master 50, edição 2024/25.

América de Santo Augusto e Associação Três-maiense irão jogar no Estádio do Tupi. O horário e outros detalhes da decisão serão divulgados em breve.

Nas semifinais, o selecionado de Santo Augusto eliminou a Associação São Martinho. Já a Associação Três-maiense passou pelo Santos de Três Passos.

Na fase classificatória, os dois finalistas se enfrentaram em Tenente Portela. O América derrotou o time de Três de Maio por 4 a 1.

