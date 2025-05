Campeãs da Copa das Regiões de Futebol Feminino serão conhecidas em 18 de maio

Flamengo de Crissiumal e Combinados de Três Passos disputarão o título da Copa das Regiões de Futebol Feminino no domingo (18/5). No decorrer dos próximos dias, a Primeira Liga anunciará o horário e demais informações pertinentes ao confronto decisivo.

Para chegar à final, o Flamengo deixou para atrás o São Jorge de Redentora. O Combinados conquistou a vaga após eliminar a Associação Portelense.

As duas equipes finalistas se enfrentaram na rodada de abertura da competição, em novembro do ano passado. O jogo realizado em Redentora terminou empatado sem gols.

O duelo que definirá as campeãs ocorrerá no Estádio do Tupi em Crissiumal.

