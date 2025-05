Prêmio principal do sorteio mensal do Nota Fiscal Gaúcha vai para morador da Fronteira Oeste do Estado

O prêmio principal de R$ 50 mil do sorteio mensal do Nota Fiscal Gaúcha (NFG) referente a abril foi para um morador da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. A apuração dos vencedores ocorreu de forma excepcional nesta sexta-feira (2/5) em razão do feriado do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio. Tradicionalmente, os sorteios do NFG ocorrem na quinta-feira seguinte à última quarta-feira do mês.

Além do vencedor do prêmio principal, o sorteio de número 151 contemplou outros dez consumidores com prêmios de R$ 5 mil e cem participantes com R$ 1 mil cada, totalizando R$ 200 mil em premiações.

Nesta edição, cerca de 71 milhões de bilhetes estavam na disputa. Os bilhetes são gerados a partir das compras feitas em março por cidadãos cadastrados no programa que informaram o CPF na nota fiscal no momento da aquisição.

Como resgatar os prêmios

Os ganhadores têm até 90 dias após a homologação do sorteio para solicitar o resgate dos valores. É possível fazer a solicitação pelo site do programa ou pelo aplicativo do NFG.

No site ou no aplicativo, efetue o login com seu CPF e senha; Na aba "Meus prêmios", solicite o resgate; Informe os dados solicitados pelo sistema e aguarde a disponibilização do prêmio.

Sorteios municipais

Simultaneamente ao sorteio mensal estadual, há os sorteios municipais, nos quais mais de 75% dos municípios utilizam a plataforma do Nota Fiscal Gaúcha. Além disso, entidades empresariais também usam o sistema do NFG para realizar a distribuição de prêmios.

Nota Fiscal Gaúcha

Coordenado pela Receita Estadual, o programa Nota Fiscal Gaúcha incentiva os cidadãos a solicitarem a inclusão do CPF no momento da emissão do documento fiscal como forma de conscientizá-los sobre a importância social dos impostos.

O NFG conta com mais de 4 milhões de pessoas cadastradas, ou seja, cerca de 43% da população do RS faz parte do programa estadual. Todas elas, ao pedirem CPF na nota fiscal, passam a usufruir de uma série de vantagens, como sorteios com premiações em dinheiro, desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), além da possibilidade de auxiliar entidades sociais e contribuir no combate à informalidade e à sonegação.

Outras vantagens

Receita da Sorte: distribui diariamente prêmios instantâneos de R$ 50 de R$ 500. Em datas especiais, as premiações chegam a R$ 1 mil. Para concorrer, é preciso ter o aplicativo do NFG instalado e solicitar CPF na nota. No mesmo dia da compra, os contribuintes devem acessar a aba “Receita da Sorte” e clicar na nota fiscal ou fazer a leitura do QR Code do documento. O resultado sai na hora.

distribui diariamente prêmios instantâneos de R$ 50 de R$ 500. Em datas especiais, as premiações chegam a R$ 1 mil. Para concorrer, é preciso ter o aplicativo do NFG instalado e solicitar CPF na nota. No mesmo dia da compra, os contribuintes devem acessar a aba “Receita da Sorte” e clicar na nota fiscal ou fazer a leitura do QR Code do documento. O resultado sai na hora. Receita Certa: distribui valores sempre que há aumento real na arrecadação do ICMS do varejo. As apurações são trimestrais, feitas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no respectivo período participam automaticamente.

distribui valores sempre que há aumento real na arrecadação do ICMS do varejo. As apurações são trimestrais, feitas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no respectivo período participam automaticamente. Bom Cidadão: é um desconto no valor do IPVA, que varia de acordo com o número de notas fiscais com CPF. Quem acumula 150 notas ou mais alcança redução de 5%. O desconto é de 3% para quem tem entre 100 e 149 documentos e de 1% para quem acumula de 51 a 99 notas.

é um desconto no valor do IPVA, que varia de acordo com o número de notas fiscais com CPF. Quem acumula 150 notas ou mais alcança redução de 5%. O desconto é de 3% para quem tem entre 100 e 149 documentos e de 1% para quem acumula de 51 a 99 notas. Repasse a entidades:na hora do cadastro, os cidadãos podem escolher pelo menos uma entidade da sua região que atue nas áreas de assistência social, educação, saúde e proteção animal. As instituições indicadas podem receber repasses em dinheiro. É possível indicar até cinco entidades, sendo que uma delas deve pertencer a um Conselho Regional de Desenvolvimento diferente dos demais.