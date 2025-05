Tentativa de homicídio no centro de Palmeira das Missões

Nesta quinta-feira (01), uma mulher foi brutalmente agredida dentro de sua residência, localizada na Rua Pinheiro Machado, no Centro, em Palmeira das Missões. Conforme relato da equipe da Secretaria de Operações Policiais (SOP), o atendimento foi iniciado após serem acionados para averiguar uma tentativa de homicídio.

Ao chegarem no local, os agentes foram recebidos pela vítima, que apresentava ferimentos graves, principalmente na região do rosto e um corte profundo na mão direita. Segundo o relato da mulher, um indivíduo desconhecido bateu à porta e, ao ser atendido, invadiu a residência e passou a agredi-la sem qualquer motivo aparente. Após a agressão, o suspeito fugiu do local.

Um vizinho, morador da residência em frente, relatou ter visto o agressor saindo da casa e informou à equipe a direção tomada. Ele descreveu o suspeito como um homem vestindo camiseta cinza e bermuda jeans. O local conta com câmeras de segurança, o que pode auxiliar nas investigações.

A vítima foi levada ao hospital e encaminhada ao HPS (Hospital de Pronto Socorro) para atendimento médico. O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio.

Após diligências, os policiais chegaram a uma residência próxima, onde foram recebidos por um familiar do agressor. Ele afirmou que seu cunhado havia chegado em casa sujo de sangue e com as roupas rasgadas. O homem de 47 anos, sofre de esquizofrenia e estava trajando as mesmas roupas descritas pelas testemunhas. Ele foi encontrado calmo e ainda com vestígios de sangue.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil junto de sua mãe e tutora legal, de 74 anos, para o registro da ocorrência. No entanto, foi liberado posteriormente em razão de sua condição de saúde mental, conforme diagnóstico de esquizofrenia informado pelos familiares à equipe policial. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, por meio de procedimento instaurado por portaria.