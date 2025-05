Saiba como consultar os locais de prova do concurso do MPU

Os locais de aplicação das provas do concurso público do Ministério Público da União (MPU) no próximo domingo (4) já podem ser consultados no endereço eletrônico da Fundação Getulio Vargas (FGV), a banca examinadora do certame, com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

O comprovante de inscrição e/ou do pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas ou quando solicitado.

Dia do concurso

As provas objetiva e discursiva para os cargos/especialidades de analista e técnico do MPU serão realizadas em todas as capitais do país neste domingo.

Pela manhã, de 8h às 12h30, no horário oficial de Brasília, será a vez dos candidatos aos cargos de analista. Os candidatos das vagas de técnicos terão as provas aplicadas de 15h às 19h30, também no horário de Brasília.

Os portões de todas as unidades de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas , ou seja, às 7h30 no turno da manhã e às 14h30 no turno da tarde.

A FGV avisa, no edital do concurso, que é de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local onde fará as provas e o comparecimento no horário determinado. Não será permitida a entrada de candidato após o fechamento dos portões.

Itens permitidos

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente; documento de identidade original; e o comprovante de inscrição.

Serão considerados documentos de identidade:

· carteiras expedidas pelas secretarias de segurança pública, institutos de identificação, comandos militares, corpos de bombeiros militares;

· Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

· carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);

· carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;

· passaporte brasileiro;

· certificado de reservista;

· carteira de trabalho.

Somente serão aceitos documentos originais e com foto. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, identidade infantil, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. Também não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento.

Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar o documento de identidade original por perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido, no máximo, 30 dias antes. O candidato será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.

Objetos não permitidos

A FGV recomenda que o candidato não leve nenhum dos seguintes objetos para sala onde fará as provas, sob pena de ser eliminado do concurso:

· aparelhos eletrônicos: celulares, tablets, relógios, fones de ouvido, calculadoras;

· materiais de escrita: lápis, lapiseira, borracha, marca-texto;

· acessórios: chapéus, bonés, gorros, óculos escuros, protetor auricular;

· recipientes não transparentes: garrafas de água, embalagens de alimentos;

· armas brancas: facas, tesouras, canivetes.

Caso os candidatos portem algum destes objetivos, ao ingressar na sala de aplicação de provas, deverão recolher todos os equipamentos eletrônicos e/ou materiais não permitidos em envelope porta-objetos não reutilizável, fornecido pelo fiscal de aplicação. Esse envelope deverá permanecer lacrado durante toda a realização das provas e somente poderá ser aberto após o candidato deixar o local de provas.

No domingo, os candidatos serão submetidos, durante o concurso, ao sistema de detecção de metais quando ingressarem ou saírem das salas de aplicação das provas e dos sanitários.

Em caso de ser constatado, a qualquer tempo, que o candidato usou objetos ou processos ilícitos, suas provas serão anuladas e o candidato será eliminado do processo seletivo.

Concurso

O concurso do Ministério Público da União disponibiliza 172 vagas para os cargos de técnico e analista, observado o prazo de validade de 2 anos do certame. Do total de vagas, 10% serão reservadas para candidatos indígenas, quilombolas, ciganos e de povos/comunidades tradicionais. E para os candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) serão reservados 20% das vagas.

A remuneração inicial para o cargo de técnico é de R$ 8.529,65 e a de analista é de R$13.994,78, sendo a jornada de trabalho de 40 horas semanais para ambos os casos.

De acordo com o edital do concurso, os candidatos aprovados e classificados no concurso poderão ser nomeados em qualquer unidade (procuradoria, promotoria ou escritório de representação) do MPU dentro da unidade federativa de vaga para a qual concorrem.

Informações sobre o concurso público para o Ministério Público da União podem ser obtidas pelo telefone 0800 2834628 e pelo e-mail [email protected] .