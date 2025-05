Apreendidos produtos que seriam vendidos no show de Lady Gaga

Equipes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) da prefeitura do Rio de Janeiro realizaram na madrugada desta sexta-feira (2) mais uma etapa da Operação Tatuí , em toda a orla da praia de Copacabana. Entre os itens desenterrados pelas equipes estavam bebidas, uma mesa, estruturas metálicas para guarda-sóis, dois coolers , 50 cocos e estruturas de apoio ao comércio irregular. Ao todo, cerca de 3 toneladas de ferragens foram recolhidas e descartadas, bem como seis toras de madeira.

Os agentes também atuaram para garantir o ordenamento e a desobstrução da orla. Tatuí é uma espécie de crustáceo que habita as praias arenosas, fazendo escavações na areia.

Durante as ações de fiscalização e desobstrução de áreas públicas, uma barraca de praia foi apreendida e duas bicicletas elétricas — que estavam sendo alugadas ilegalmente por pessoas físicas, sem manutenção, alvará ou qualquer tipo de licença, além de uma caixa de som.

No dia anterior (1º), os agentes da Ordem Pública encontraram a estrutura de uma barraca localizada em frente ao palco onde será realizado o show da cantora Lady Gaga, neste sábado (3) . A estrutura, de grande porte e composta por dezenas de barras de ferro, foi desenterrada e removida do local. Também foram apreendidas garrafas de água, bebidas alcoólicas e 10 cocos — além de lonas dispostas irregularmente na faixa de areia, obstruindo o local.

“Esse trabalho de prevenção feito pelas nossas equipes contribui para impedir a ocupação irregular da areia com objetos, garantindo a integridade física das pessoas, além de ajudar a reforçar o controle sobre a entrada de garrafas de vidro, objetos cortantes e outros materiais que podem oferecer risco, especialmente em meio a grandes aglomerações”, avaliou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Durante as ações de desobstrução do espaço público, também foram recolhidos diversos objetos pertencentes a ambulantes irregulares, como bolsas, mesas de praia e acessórios, que haviam sido deixados obstruindo a via.

Ambulantes

A Seop informa que o acesso dos ambulantes credenciados para trabalhar no show da cantora Lady Gaga será feito exclusivamente pelas Ruas Martin Afonso, Prado Júnior, Hilário de Gouveia, Santa Clara e Xavier da Silveira . A medida, alinhada com a organização do evento e com a Polícia Militar, tem a finalidade de auxiliar na fiscalização e na checagem dos itens proibidos para os comerciantes ambulantes, como garrafas de vidro e grandes estruturas.