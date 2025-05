Luminar Saúde obtém 30% de economia com implementação de BPO do Grupo Fácil

Em um cenário empresarial cada vez mais competitivo, a Luminar Saúde — resultado da união estratégica entre Evida e Fachesf Saúde — investiu na terceirização de seus processos por meio do Business Process Outsourcing (BPO) com a Fácil Saúde e alcançou uma economia de quase 30% em seus custos operacionais.

Essa decisão estratégica além de reduzir significativamente os gastos, também permitiu um ganho de agilidade nas operações da Luminar. “Esse resultado superou nossas expectativas e, além de diminuir nossos custos, proporcionou maior sustentabilidade, automação e um alto nível de conformidade regulatória”, afirma Jorge Eduardo Braga Neto, presidente da Luminar Saúde.

A Fácil Saúde, empresa do Grupo Fácil - completa 30 anos neste ano - oferece uma exclusiva solução BPO Full, ou seja, à terceirização completa dos processos de negócios de seus clientes. Por meio do seu software, permite a integração dos produtos, serviços e soluções a cada cliente. “A escolha da Fácil Saúde foi simples, já que, ao avaliar outros players que ofereciam esse serviço, ela se destacou como a única que realmente entregava o BPO Full. Outro ponto fundamental para essa decisão foi a parceria demonstrada pelo Grupo Fácil desde o início, gerando a confiança necessária para dar esse passo tão importante”, completa Braga.

Roberto Speller, diretor comercial do Grupo Fácil, também comenta: “um fator importante nessas operações é relação custo-benefício, em termos de prazos e processos. O mercado da saúde é complexo e delicado, devido às diversas mudanças que enfrenta; portanto ter pessoas que compreendem as nuances e entendam as regras do setor é um grande diferencial”, detalha.

Segundo ele, o BPO é uma solução que o mercado busca ativamente, e sua procura deverá aumentar cada vez mais. A terceirização de processos via BPO permite que empresas se concentrem em suas atividades centrais, delegando tarefas administrativas, financeiras e operacionais. “Ao optar pela terceirização, foi possível otimizar recursos e focar no core business, além de melhorar nossa relação com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)”, explica Braga Neto.

Entre os benefícios observados pela Luminar estão a melhoria na qualidade dos serviços prestados, a eficiência nos tempos de resposta e a capacidade de inovar com mais agilidade. “Essa mudança nos possibilitou, além do corte de custos, um aprimoramento na experiência de nossos clientes e colaboradores”, conclui Braga.

Sobre o Grupo Fácil

Há mais de 29 anos, o Grupo Fácil atua na área de tecnologia e soluções para os segmentos de saúde e instituições financeiras. A Fácil Saúde, uma das empresas do grupo, oferece gestão completa para Operadoras de Saúde e é uma das maiores fornecedoras de tecnologia para o mercado de saúde suplementar no Brasil, mantendo-se alinhada às inovações e tendências do setor.

BPO Full, ou Business Process Outsourcing Full, refere-se à terceirização completa de processos de negócios de uma empresa. Diferente de um BPO parcial, onde apenas algumas funções específicas ou processos são terceirizados, o BPO Full abrange a terceirização de funções amplas e críticas, podendo envolver a gestão de várias áreas de negócios. Gestão Completa: o provedor de BPO assume total responsabilidade pela gestão e operação dos processos terceirizados, incluindo a implementação de estratégias, processos e sistemas necessários para a eficácia das operações. A proposta do BPO Full é melhorar a eficiência e reduzir custos.

