Chaminé que anunciará a escolha do novo papa é instalada na Capela Sistina, no Vaticano

A chaminé que indicará a escolha do novo papa foi instalada na manhã desta sexta-feira (2) no teto da Capela Sistina, no Vaticano. Dela sairá a fumaça branca que sinalizará a eleição do novo pontífice.

O conclave, que elegerá o sucessor de Francisco, começará em 7 de maio e contará com a participação de 133 cardeais com menos de 80 anos, únicos com direito a voto. Para a eleição, são necessários ao menos dois terços dos votos. Durante o processo, eles ficarão isolados, sem acesso a celulares, internet ou imprensa, até que a decisão seja anunciada.

O processo de eleição

Desde a morte de Francisco, em 21 de abril, aos 88 anos, os cardeais têm se reunido diariamente, a portas fechadas, na sala Paulo VI, no Vaticano. As reuniões, chamadas de congregações gerais, discutem temas ligados ao futuro da Igreja.