Homem é preso após furtar 17 barras de chocolate no Centro de Passo Fundo

Na tarde desta quinta-feira (1º), a Brigada Militar, por meio do 3º RPMon, prendeu um homem suspeito de furtar barras de chocolate em uma farmácia localizada na Rua Uruguai, esquina com a General Netto, no Centro de Passo Fundo. A ação ocorreu após denúncia recebida pela Bike Patrulha, que estava em operação preventiva contra crimes patrimoniais na região central da cidade.

Conforme informações apuradas, os policiais receberam via telefone funcional a informação de que um indivíduo conhecido pela alcunha de “Bonatto” estaria cometendo uma série de furtos em estabelecimentos comerciais do Centro.

Durante as buscas, a equipe visualizou o suspeito, identificado pelas iniciais J.R.B.O., na Avenida Brasil, trajando bermuda preta, camisa branca e carregando uma sacola plástica. Ao notar a presença da guarnição, o homem fugiu em direção à Rua Benjamin Constant, sendo perseguido por diversas quadras.

Ele foi localizado e abordado em uma garagem, onde tentou resistir à prisão e agredir os policiais. Para contê-lo, a guarnição utilizou um dispositivo taser em modo de contato. O suspeito foi algemado e conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).

A Farmácia São João forneceu imagens do circuito interno que confirmam o furto de 17 barras de chocolate da marca Milka. Segundo relatos da Brigada Militar, o indivíduo já é conhecido por praticar furtos frequentes no comércio local, com diversos registros em vídeo.

Apesar da reincidência, após o registro da ocorrência, o suspeito foi liberado pela autoridade policial de plantão. Na saída da delegacia, ainda ameaçou os policiais, afirmando que continuaria a furtar e que eles “deveriam se cuidar”.

A Brigada Militar segue monitorando a atuação do suspeito e reforça a importância da denúncia da população para coibir crimes na área central.