Concurso do Projeto Escola Íntegra está com inscrições abertas para alunos do Ensino Médio de todo o Rio Grande do Sul

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do concurso do Projeto Escola Íntegra (PEI), promovido pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), vinculada à Secretaria da Fazenda (Sefaz), em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc). A principal novidade deste ano é a ampliação da iniciativa para todas as escolas estaduais de Ensino Médio do Rio Grande do Sul. Nas edições anteriores, a participação era restrita a escolas de Porto Alegre.

“O Projeto Escola Íntegra tem se consolidado como uma importante ferramenta de educação cidadã, ao aproximar os jovens dos valores da ética, da integridade e da responsabilidade social. Ao ampliarmos o concurso para todo o Estado, reforçamos nosso compromisso com a formação de uma cultura de transparência e de combate à corrupção desde a escola. É uma iniciativa que semeia transformação por meio da arte e do diálogo com as novas gerações”, declara o Contador e Auditor-Geral do Estado, Carlos Geminiano Rocha Rodrigues.

O projeto tem como objetivo incentivar a reflexão sobre ética e o combate à corrupção, premiando manifestações artísticas desenvolvidas por estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual. As inscrições devem ser feitas até 31 de agosto de 2025, exclusivamente pelo site do PEI , onde também devem ser enviados os trabalhos.

A premiação total soma R$ 40 mil, além de troféus para os alunos vencedores. A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada no final do ano, em Porto Alegre.

Distribuição dos prêmios

Premiação por série (1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio):

1º lugar: R$ 3.000,00

R$ 3.000,00 2º lugar: R$ 2.000,00

R$ 2.000,00 3º lugar:R$ 1.000,00

Premiação para escolas:

As duas escolas públicas estaduais com maior número proporcional de alunos participantes receberão, cada uma, um prêmio de R$ 5.000,00.

Premiação para professores:

Os estudantes poderão indicar, no momento da inscrição, um(a) professor(a) que tenha contribuído na orientação ou no incentivo à produção do trabalho. Os dois professores com maior número de indicações receberão os seguintes prêmios:

1º lugar: R$ 6.000,00

R$ 6.000,00 2º lugar:R$ 5.000,00

Sorteio entre participantes:

Alunos que enviarem trabalhos, mas não forem premiados por colocação, participarão de um sorteio com prêmio de R$ 1.000,00.

Na edição anterior, mais de 400 trabalhos foram inscritos. Com a ampliação do concurso para todo o Estado, a expectativa é de aumento significativo no número de participantes.

O edital com todas as normas do concurso foi publicado em 28 de abril. A avaliação dos trabalhos será realizada entre os meses de setembro e outubro.