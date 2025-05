Vítimas da fraude no INSS já buscam ressarcimento na Justiça; veja orientações

A fraude nos descontos ilegais no contracheque de aposentados e pensionistas do INSS segue gerando consequências jurídicas. Mesmo com a suspensão das cobranças pelo governo federal, novas ações judiciais já estão sendo movidas em busca de ressarcimento dos valores descontados indevidamente por associações.

Segundo o advogado Tiago Kidricki, presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB/RS, há pedidos não só de reembolso, mas também de indenização por danos morais e até restituição em dobro, com base no que prevê o Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que as entidades envolvidas sejam responsabilizadas pelas cobranças indevidas, o governo federal poderá ser co-responsabilizado, já que os descontos ocorreram dentro do sistema do INSS.

Quem pode pedir reembolso?

Além dos aposentados e pensionistas vivos, os familiares de beneficiários já falecidos também têm direito ao ressarcimento. Basta comprovar que os descontos aconteceram de forma indevida, sem autorização.

Como entrar com ação?

A orientação da OAB é que os afetados busquem um advogado especializado em Direito Previdenciário. O profissional irá analisar a documentação, especialmente:

Extratos de pagamento do INSS (contracheque);

Comprovante de que não houve autorização para o desconto;

Comprovante de eventual pedido de bloqueio.

A lista de advogados está disponível no site oficial da OAB.

Os honorários podem variar: alguns profissionais cobram valores fixos, enquanto outros atuam por percentuais da indenização, normalmente entre 20% e 30%, respeitando o mínimo da tabela da OAB, que é de 15%.