Protesto pede justiça após envenenamento em massa de animais em Palmeira das MIssões

Na tarde desta quinta-feira, protetores, tutores e defensores da causa animal tomaram as ruas de Palmeira das Missões em protesto contra os recentes casos de envenenamento em massa que vitimaram diversos animais na cidade. A mobilização teve início às 16h, com saída da Praça Vila Velha, e seguiu com cartazes, pets e palavras de ordem por justiça.

A manifestação, marcada por forte comoção, reuniu dezenas de pessoas unidas pelo sentimento de indignação e tristeza. Muitos participantes relataram perdas recentes. Uma tutora, visivelmente abalada, declarou: “Vim só com a Belinha, pois sua irmãzinha e companheira foi vítima do envenenamento.” O relato representa a dor compartilhada por várias famílias que perderam seus companheiros de quatro patas de forma cruel.

Além dos animais de estimação, pets comunitários também foram envenenados, o que aumentou ainda mais a revolta da população. A organização Amor Animal marcou presença e reforçou o apelo por investigação e punição ao(s) responsável(is) pelos crimes.

A mobilização segue como um grito por justiça, pedindo que atos de crueldade como este não fiquem impunes e que medidas concretas sejam tomadas para garantir a proteção dos animais na cidade.