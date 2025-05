Construtech confirma presença no Web Summit Rio 2025

A Hoff Analytics, construtech brasileira especializada em inteligência de dados para o setor da construção, confirma sua presença no Web Summit Rio 2025, que acontece de 27 a 30 de abril, no Riocentro, Rio de Janeiro. Considerado um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, o encontro deve reunir mais de 34 mil pessoas e mil startups e cerca de mil startups de diferentes países.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Hoff Analytics participa do evento para apresentar sua plataforma de monitoramento de obras em tempo real, voltada a construtoras, fabricantes, distribuidores e fornecedores que atuam em todo o Brasil. Em 2023, a empresa foi vencedora da competição promovida pelo Sebrae durante o Web Summit Rio. A tecnologia utiliza inteligência artificial, automação e análise de dados técnicos para antecipar oportunidades de negócio e apoiar decisões comerciais estratégicas.

A exposição da empresa ocorrerá no dia 29 de abril (terça-feira), no stand B114, onde o time da Hoff realizará demonstrações práticas da plataforma e interagirá com visitantes e parceiros do ecossistema.

"Estar no Web Summit Rio é estratégico para nós. É onde a tecnologia e a inovação se encontram, e mostramos que o setor da construção também pode — e deve — ser data driven”, destaca Tiago Marcon, comunicador da Hoff Analytics.

Segundo Janaine Nascimento, CEO da Hoff Analytics, a nova participação consolida ainda mais a trajetória da empresa no cenário de tecnologia para construção civil.

"Estar no Web Summit pelo terceiro ano consecutivo — e já termos passado pelo palco internacional em Lisboa — reforça nosso compromisso com a tecnologia e com a evolução do setor”, afirma.

Com cases aplicados em segmentos como gás natural, aço, cimento e energia solar, a Hoff quer mostrar ao público do Web Summit como a inteligência de dados já é realidade em diferentes áreas da construção civil.

A participação no evento também é vista como uma oportunidade para fortalecer conexões, trocar experiências e demonstrar, na prática, como a tecnologia está transformando a forma como as grandes empresas do setor operam.

A Hoff Analytics é uma plataforma de inteligência de dados voltada à construção civil. Utilizando tecnologia própria e inteligência artificial, a empresa mapeia obras em andamento em todo o território nacional, entregando insights estratégicos para equipes comerciais, áreas de inteligência de mercado e fabricantes de materiais.