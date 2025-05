Governo assina protocolo de intenções que expande projeto de data centers para Charqueadas

Participantes do ato destacaram benefícios do empreendimento para o município -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec

O governo do Estado – por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) –, a Prefeitura de Charqueadas e a Scala Data Centers assinaram, na quarta-feira (30/4), um protocolo de intenções para ampliar a extensão territorial do projeto de “Cidade de data centers”, a Scala Al City. Por meio do documento, a empresa estende o acordo firmado com a Prefeitura de Eldorado do Sul, em novembro de 2024, para Charqueadas, que também sediará a construção.

A maior área do empreendimento de infraestrutura digital será localizada em Eldorado do Sul. Com investimento inicial de R$ 3 bilhões, a estrutura da Scala Data Centers no Estado será o primeiro distrito industrial do tipo no país.

No protocolo de intenções, ficou definido que a empresa fará o investimento e a instalação da estrutura, além de ações voltadas à responsabilidade social. Ao município, cabe dar suporte aos fornecedores da cadeia produtiva do projeto, promover a integração com as diretrizes estratégicas locais e, com apoio do governo estadual, auxiliar nas demandas com os órgãos municipais competentes para análise do empreendimento.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, a expansão para o município vizinho demonstra a grandiosidade do projeto. “O investimento da Scala é um indicativo de que o Estado está colaborando, dentro do que nos compete, para viabilizar as operações desse empreendimento, que deverá reposicionar o Rio Grande do Sul como polo de infraestrutura digital e inteligência artificial”, disse.

“Essa empresa vem revolucionar a nossa região, como também Eldorado. Quero agradecer ao secretário Ernani Polo e a toda a sua equipe, que está dando o apoio necessário para o projeto”, celebrou o prefeito em exercício de Charqueadas, André Sippel.

O diretor jurídico da Scala, Fábio Alves, da Scala, assinou o termo por parte da empresa.

Scala Al City

Em 11 de setembro de 2024, o governo do Estado e a Scala Data Centers assinaram protocolo de intenções com a prefeitura de Eldorado do Sul para viabilizar a construção de uma “cidade de data centers”.

O projeto cria o primeiro distrito industrial de data centers do país e tem a projeção de gerar mais de 3 mil novos empregos diretos e indiretos na primeira fase, além de movimentar toda uma cadeia econômica de fornecedores e mão-de-obra de setores como energia, construção civil e telecomunicações.