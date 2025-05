Carioca de 14 anos conquista Mundial sub-17 de levantamento de peso

A carioca Isanelly Cristina deu prova de que é um dos nomes mais promissores do levantamento de peso brasileiro ao conquistar, com apenas 14 anos de idade, o título no Mundial sub-17 de Levantamento de Pesos, oportunidade na qual estabeleceu um novo recorde mundial no arremesso.

[Post Instagram]

O feito foi alcançado na última quarta-feira (30) em Lima (Peru), quando a brasileira levantou 77 quilos no arremesso, estabelecendo o recorde, e conseguiu 57 quilos no arranco, somando o total de 134 quilos.

Os 77 quilos no arremesso não são novidade para Isanelly, marca que ela já alcançou no dia 18 de outubro do ano passado no Campeonato Brasileiro Sub-17, no Centro de Referência Esportiva da Mangueira, no Rio de Janeiro. Porém, a competição não era homologada pela Federação Internacional de Levantamento de Pesos para recordes mundiais. Desta vez, não teve jeito. O mundo conheceu Isanelly definitivamente.

[Post Instagram]

“Estou muito feliz, pois não imaginava que seria uma experiência tão boa. Adorei a estrutura do lugar, é tudo muito bonito. Eu tenho que agradecer a Deus, primeiramente, porque estou aqui. E só comemorando, estou muito feliz com esse recorde mundial. Eu tinha em pensamentos, somente. Mas esperar, esperar, não esperava”, declarou a jovem atleta.