União Frederiquense vai estrear dia 17 de maio no Gauchão A2

Primeiro compromisso do União Frederiquense será diante do Esportivo de Bento Gonçalves (Foto: Renato Padilha | UFF)

O primeiro compromisso do União Frederiquense no Gauchão Série A2 deste ano será diante do Esportivo de Bento Gonçalves. A partida ocorrerá no sábado (17/5), a partir das 16 horas no Estádio Montanha dos Vinhedos. A estreia em casa está marcada para o dia 25 de maio contra o Glória de Vacaria.

Para a atual edição houve alteração na fórmula de disputa, conforme estabelecido no conselho técnico realizado no auditório da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Na primeira fase, as 16 equipes participantes formam um grupo e se enfrentam em turno único. Os oito melhores avançam às quartas de final. A partir da segunda fase, os cruzamentos terão jogos de ida e volta.

A decisão do título está prevista para 31 de agosto. O campeão e o vice garantem vaga na elite do futebol do RS no próximo ano. Já os dois últimos colocados serão rebaixados para o Gauchão Série B de 2026.

