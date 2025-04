Especializada em soluções de bem-estar financeiro, Unit associa-se à ABCD

Atendendo a colaboradores de empresas conveniadas, especialmente de médio e grande porte, que buscam oferecer produtos financeiros acessíveis e de forma responsável para suas equipes, a Unit é a mais nova filiada da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD).

Em operação desde 2019, a fintech tem em seu portfólio de produtos linhas de crédito para refinanciamento de dívidas, financiamento educacional e emergências financeiras, além de programas de educação financeira e consultorias com especialistas.

“Oferecemos um benefício corporativo que combina soluções de crédito consignado com educação financeira. Já ajudamos mais de cinco mil trabalhadores a limparem o nome e reduzirem os juros de suas dívidas, reconquistando seu bem-estar financeiro”, afirma Bruno Matias, cofundador da Unit.

De acordo com Matias, com a chegada do Consignado Trabalhador, modalidade voltada para os trabalhadores do setor privado, a Unit pretende expandir suas operações e tornar suas soluções mais acessíveis aos brasileiros.

Na avaliação do executivo, fazer parte da ABCD “é essencial para acompanhar as mudanças do setor, contribuir com a evolução do crédito digital no país e trocar experiências com os principais players do mercado”.

Claudia Amira, diretora-executiva da entidade, celebra a filiação da Unit no momento em que o Consignado Trabalhador avança. “Trata-se de uma medida com enorme potencial para democratizar ainda mais o acesso a crédito, e o setor de crédito digital desempenha um papel importante nesse sentido”, pontua a executiva.

Mais informações sobre as fintechs que integram a ABCD estão disponíveis em: https://creditodigital.org.br/membros-associados/.