VIVA participará da Bett Educar 2025 com novidades em STEAM

A VIVA Inteligência Educacional, departamento da Santana Import voltado ao segmento educacional, participará da Bett Educar 2025 como integrante do programa Bett Conecta. A empresa estará envolvida em reuniões estratégicas com redes de ensino e instituições interessadas em soluções tecnológicas voltadas à educação básica.

Durante o evento, que, neste ano, comemora três décadas de realização no Brasil, a VIVA apresentará seu novo portfólio para o ciclo 2025/26, com destaque para lançamentos da LEGO® Education e soluções desenvolvidas pela marca própria RoXo. Segundo Daniel Tiepo, gerente educacional da VIVA, um dos grandes destaques será o kit ALVIK, que integra sensores, motores e uma proposta pedagógica direcionada ao ensino prático de ciências, engenharia e tecnologia. “A proposta do ALVIK é oferecer uma solução acessível e de fácil aplicação, promovendo o protagonismo do aluno em sala de aula”, afirma.

Além do ALVIK, a empresa levará à feira um combo de kits LEGO® Education segmentados por faixas etárias (5+, 8+ e 11+), voltados ao ensino de Ciências dentro da abordagem STEAM. O portfólio também inclui a linha de kits maker da RoXo, como as máquinas hidráulicas, que trabalham conceitos de física e engenharia por meio da construção de protótipos com acionamento manual.

De acordo com Tiepo, a presença da VIVA no evento representará uma oportunidade para consolidar parcerias e alinhar estratégias com redes de ensino. “A Bett é um ambiente fértil para trocas significativas. As interações com gestores e educadores contribuem diretamente para o aprimoramento dos projetos e para o desenvolvimento de soluções que dialoguem com a realidade das escolas brasileiras”, comenta.

Em relação às tendências esperadas para a Bett Educar 2025, o gerente destaca a busca por soluções simples de usar e com alto impacto pedagógico. “Devem ganhar destaque as ferramentas plug and play, plataformas que promovem o ensino de ciências desde os primeiros anos escolares e a integração entre inteligência artificial, gamificação e robótica desplugada”, observa.

Nos últimos anos, o avanço da tecnologia nas instituições de ensino tem sido acompanhado por uma preocupação crescente com formação docente, infraestrutura e aplicação pedagógica. “As escolas estão abertas à inovação, mas enfrentam desafios como a qualificação de professores e o uso efetivo dos recursos. Por isso, soluções intuitivas, com suporte técnico e pedagógico, se tornam fundamentais”, explica Tiepo.

A participação da VIVA na Bett também terá como meta ampliar o alcance de seus projetos e fortalecer iniciativas em larga escala. Entre os objetivos estão o fortalecimento de relacionamentos institucionais e a geração de oportunidades comerciais voltadas ao uso pedagógico de tecnologias acessíveis.

Para Tiepo, eventos como a Bett cumprem um papel essencial na transformação da educação. “Mais do que uma feira, a Bett é um espaço onde gestores, educadores e fornecedores compartilham visões e constroem caminhos conjuntos para o futuro da aprendizagem. É onde as ideias se conectam às soluções”, finaliza.

Quem quiser saber mais sobre a VIVA poderá conhecer suas soluções na Bett Educar 2025, que acontecerá de 28 de abril a 1º de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo.