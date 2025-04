Receita Estadual deflagra operação para combater sonegação de ICMS no setor de sorvetes

A Receita Estadual do Rio Grande do Sul desencadeou, nesta segunda-feira (28/4), mais uma operação ostensiva de fiscalização para combater a sonegação de ICMS e a concorrência desleal. A operação Gelatus II tem como alvo empresas do setor da indústria alimentícia de sorvetes. Serão analisados pelas equipes de auditoria do Grupo Especializado Setorial de Supermercados e Alimentos cerca de R$ 30 milhões em operações realizadas com indícios de irregularidades.

Os trabalhos iniciaram com base em diversas autuações da empresa no trânsito de mercadorias desacompanhadas dos documentos fiscais. A prática é prejudicial à sociedade e acarreta a concorrência desleal entre as empresas dos setores econômicos. O objetivo é realizar a busca e apreensão de provas e documentos que subsidiem os procedimentos de auditoria fiscal.

Operações da Receita Estadual

A Receita Estadual comunica ainda que está intensificando suas ações contra as fraudes fiscais, com planejamento de novas operações nos próximos meses, abrangendo estes e outros setores econômicos. A atuação sistemática visa recuperar os valores sonegados, como também proteger os contribuintes que cumprem suas obrigações tributárias, coibindo práticas de concorrência desleal e aprimorando o ambiente de negócios no Estado.