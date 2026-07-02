Quinta, 02 de Julho de 2026
10°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Em audiência, especialistas alertam para impactos negativos das bets

A proliferação de propagandas de bets durante as transmissões dos jogos da Copa do Mundo foi uma das questões levantadas em audiência pública no Se...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
02/07/2026 às 17h21
Em audiência, especialistas alertam para impactos negativos das bets
Girão (ao centro) comandou debate com Fabio Macorin, Gabriella Boska, Juliana Prates Caminha e Roberto Laserre - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A proliferação de propagandas de bets durante as transmissões dos jogos da Copa do Mundo foi uma das questões levantadas em audiência pública no Senado nesta quinta-feira (2). A reunião foi promovida conjuntamente pelas Comissões de Assuntos Sociais (CAS) e de Direitos Humanos (CDH) para debater os impactos sociais, econômicos e de saúde pública causados pelas apostas de quota fixa. Debatedores consideraram abusiva e excessiva a publicidade das bets e cobraram regras mais rígidas para setor.

Ao presidir a primeira de duas audiências públicas sobre o tema, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) afirmou que, desde a regulamentação das apostas on-line, houve uma “explosão” das propagandas do setor.

Para o parlamentar, “estamos vendo uma tragédia humanitária acontecendo no Brasil”. O tema deixou de ser restrito ao entretenimento e passou a representar uma preocupação concreta, segundo Girão. O senador propõe a revogação da Lei 14.790, de 2023 , que regulamentou as apostas de quota fixa.

— O que estamos debatendo hoje não é apenas a existência de uma atividade econômica regulada, mas seus nefastos efeitos sociais, financeiros (porque impacta negativamente na atividade produtiva também), nas famílias e na saúde pública. As bets estão presentes nos celulares, nas redes sociais, nas transmissões esportivas, na publicidade cotidiana e cada vez mais dentro da realidade de pessoas vulneráveis — disse.

Problema de saúde pública

Coordenadora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Gabriella de Andrade Boska disse que o Brasil já reconhece as apostas como um problema de saúde pública, assim como o faz a Organização Mundial da Saúde (OMS).

— A gente vem tratando como é tratado internacionalmente: como um problema de saúde mental, uma dependência sem a substância. Nos espelhamos nas políticas do tabaco, de álcool e outras drogas para poder olhar para essa questão das apostas. Temos pessoas com diagnóstico de transtorno do jogo, com gravidade estabelecida e já há relatos desde 1982. Mas é evidente que a partir do momento que a gente tem a disponibilização de apostas no ambiente digital e on-line, a gente tem um aumento da proporção desses diagnósticos e um impacto direto no atendimento do SUS — disse Gabriella.

As populações mais jovens são as mais impactadas, segundo a representante do Ministério da Saúde. Um em cada dez jovens vem apostando no Brasil. Em 2025, mais de 25 milhões de pessoas apostaram, com uma prevalência de 4,4% de pessoas com o transtorno do jogo. Quanto mais vulnerabilizada for a população, mais ela vai apresentar esses riscos, alertou.

Os jogos de aposta não afetam apenas a pessoa que joga; outras seis pessoas em contato com ela acabam sendo afetadas, de acordo com a coordenadora. O risco de suicídio é estimado em 15 vezes maior, sobretudo quando associado ao endividamento. E ainda há uma relação direta entre os problemas com apostas e a violência doméstica.

De 2018 a 2025, aumentou 140% o número de atendimentos a pessoas com mania de jogos de apostas e transtorno do jogo no SUS. O órgão entende que a restrição da publicidade é importante e que é preciso investir em cuidado comunitário territorial, segundo Gabriella.

O secretário-adjunto de Prêmios e Apostas da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Fabio Macorin, explicou que foram impostas obrigações aos agentes operadores de apostas, que devem acompanhar o comportamento dos apostadores. Todos os operadores estão sendo chamados ao órgão para apresentar seus sistemas de monitoramento, segundo o gestor.

— Primeiramente, ele deve conhecer e qualificar esse apostador. (...) Uma vez que o agente operador de apostas identifique o descolamento do comportamento habitual daquele apostador, ele deve intervir, inicialmente, com mensagens, com restrições de uso da plataforma e eventualmente até excluir esse apostador. E também devem ser utilizados sistemas tecnológicos de monitoramento desse apostador: não basta ter uma pessoa ou trabalhar manualmente em cima desses dados. Tudo isso é verificado pela secretaria por meio dos processos de fiscalização — disse Macorin.

Procon

Diretor Executivo do Procon São Paulo, Luiz Orsatti Filho chamou a atenção para o fato de que, em 2024, havia uma estimativa de que em 2025 o tamanho do mercado de apostas seria de R$ 160 bilhões, mas os números atingiram mais de R$ 350 bilhões.

— A realidade hoje é de uma publicidade intensa, com influenciadores muito bem pagos para divulgar as referidas marcas. Promessas de ganhos rápidos e tudo isso com facilidade de acesso e um acesso o dia inteiro, 24 horas.

Em uma pesquisa do Procon-SP, feita em janeiro deste ano, mais de 80% dos respondentes disseram ter recebido ofertas de bets sem qualquer procura. Metade dos consumidores ouvidos respondeu que a publicidade com “celebridades” influencia na decisão de jogar, e quase 40% deles afirmaram que têm dívidas em razão dos jogos de apostas das bets.

— É uma nova pandemia, um problema social, e temos de enfrentar. Por isso, é importante o papel do Senado numa audiência pública para não esconder e sim debater essa questão que está afligindo toda a sociedade.

Segundo o diretor do Procon/SP, é perceptível que a partir de junho de 2025 os índices de solução de problemas por parte das bets vêm diminuindo significativamente. Entre os problemas mais registrados no Procon-SP estão:

  • bloqueio inesperado de contas após grandes ganhos;
  • dificuldade para sacar valores ou retenção de saldo;
  • demora ou negativa no pagamento de prêmios;
  • regras pouco transparentes;
  • ofertas de bônus difíceis de compreender ou ocultas;
  • atendimento ineficiente;
  • propaganda enganosa e publicidade agressiva;
  • dificuldade para encerrar a conta.

Dependências

Especialista em saúde mental com atuação em dependência comportamental, o pesquisador da Universidade de São Paulo (USP) Hermano Tavares afirmou que as apostas podem, sim, causar dependências. Enquanto no passado o jogo tradicional era lento, exigia deslocamento, tinha um feedback atrasado e era praticado em horário comercial, o “digital bets” é ofertado 24 horas, sete dias da semana, sem atrito, porque é feito por pix instantâneo, com feedback imediato e algoritmos de retenção. No mercado global, 78% das apostas são feitas por celular, em um ponto de partida de US$ 100 bilhões em 2024 que deve chegar a US$ 187 bilhões em 2030.

— A gente precisa adotar práticas efetivas de redução do risco do jogo. Medidas universais, que estão começando a ser aplicadas, como o uso do CPF do cadastramento do apostador (...) Tem que ter regulação de horário e teto de gasto. Não pode apostar em um dia mais do que 1% de sua renda e nem mais do que 4% em um mês. E deveria haver monitoração disso — afirmou o especialista, que também propôs veto absoluto à publicidade com foco no público juvenil.

Da mesma forma, Júlia Mendonça, representante do Instituto Alana, advertiu que, apesar de a publicidades das apostas on-line ser proibida ao público infanto-juvenil, dados mostram que ela alcança parcela significativa dessa população.

Já foram identificados, inclusive, influenciadores mirins na publicidade de bets, segundo a representante da Alana. Além disso, jovens já relataram gastar mais de R$ 200 por mês em apostas de quota fixa.

— Das crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos, 11% apostaram em 2025. Além disso, 20% de meninos entre 16 e 17 anos já apostaram pelo menos uma vez na vida e 10,5% dos adolescentes relataram que apostaram no último ano. Então, a gente tem dados que trazem e ilustram a realidade que a gente está vivenciando atualmente — disse Júlia.

Perda de vidas

Após perder o irmão para os jogos on-line, a advogada e auditora Juliana Prates Coimbra tornou-se uma ativista no combate aos males causados pelas bets. Ela passou a orientar e ajudar pessoas e famílias nas redes sociais. Somente no retorno de um único post, ela recebeu informações de 25 suicídios ocorridos em função da ludopatia, o vício em jogos de azar.

— Além de essas pessoas terem suas vidas ceifadas pelas apostas, nós tivemos também muitas famílias devastadas por elas. (...) O aviso estava dado e a gente não tomou conta dessa epidemia que ia chegar (...) O interesse na arrecadação era tão grande que o poder de fiscalização do estado ficou irrelevante — expôs Juliana, que foi à Justiça na Bahia para que a publicidade de bets fosse proibida durante os festejos juninos, pedido atendido a partir de uma liminar.

Ao comandar a segunda parte da audiência, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) relatou que "as famílias batem na porta dos parlamentares preocupadas com a ludopatia, com o vício em jogos".

Também participou da audiência o advogado e coordenador nacional do Movimento Brasil sem Azar, Roberto Lasserre.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O Plenário do Senado na sessão que aprovou o projeto, no dia 10 de junho - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 25 minutos

Sancionada autorização para uso do Funpen na capacitação de servidores

Os recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) agora poderão ser usados para a capacitação de policiais penais e servidores do sistema penite...

 Entre as medidas previstas estão prioridade no acesso ao Bolsa Família e a ampliação do seguro-desemprego - Foto: MTE
Senado Federal Há 7 horas

Lei amplia proteção a doméstica resgatada de trabalho análogo à escravidão

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou, com um veto, a lei que amplia a proteção a trabalhadoras domésticas resgatadas de ...

 O Plenário do Senado fará uma sessão extraordinária nesta quinta-feira para votar a medida provisória - Foto: Ton Molina/Agência Senado
Senado Federal Há 7 horas

Senado vota MP de R$ 266,5 milhões para cidades atingidas por enchentes em Minas

O Senado se reúne nesta quinta-feira (2), em sessão extraordinária, para votar a medida provisória que abriu crédito extraordinário de R$ 266,5 mil...

 Objetivo é destacar as celebrações da Independência da Bahia, considerada o marco da consolidação da Independência do Brasil - Foto: Adobe Stock
Senado Federal Há 8 horas

Salvador será capital simbólica do país no dia 2 de julho de cada ano

Salvador será a sede simbólica do governo federal no dia 2 de julho de cada ano. O objetivo é destacar as celebrações da Independência da Bahia, co...

 Damares acompanha a apresentação de Aline Zero Soares, do MEC - Foto: Ton Molina/Agência Senado
Senado Federal Há 18 horas

Desigualdade dificulta ensino em tempo integral, aponta debate na CE do Senado

As dificuldades para universalizar o ensino em tempo integral foram o tema, nesta quarta-feira (1º), da segunda audiência do ciclo de debates organ...

Tenente Portela, RS
12°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 17°
12° Sensação
3.3 km/h Vento
97% Umidade
100% (15.09mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h52 Pôr do sol
Sexta
11°
Sábado
15°
Domingo
20°
Segunda
15°
Terça
14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 20 minutos

Portabilidade de crédito reduz endividamento de brasileiros
Política Há 20 minutos

“Brasil não vai abandonar a mesa”, diz ministro sobre taxação dos EUA
Saúde Há 20 minutos

Pioneira no país, SC estrutura Linha de Cuidado para pessoas com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista
Senado Federal Há 20 minutos

Sancionada autorização para uso do Funpen na capacitação de servidores
Tecnologia Há 54 minutos

Pagamentos internacionais impulsionam empresas brasileiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 -0,05%
Euro
R$ 5,95 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 339,242,84 +1,93%
Ibovespa
172,787,63 pts 0.64%
Mega-Sena
Concurso 3025 (30/06/26)
07
14
16
21
33
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7054 (01/07/26)
02
11
34
63
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3724 (01/07/26)
01
02
03
05
06
07
12
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2944 (01/07/26)
12
20
24
29
35
37
38
46
53
60
63
75
79
80
82
86
90
91
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2977 (01/07/26)
02
06
20
26
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias