Leite e Gabriel assinam contrato de assessoria da Caixa para projeto de pontes internacionais entre RS e Argentina

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza assinaram, nesta segunda-feira (28/4), no Palácio Piratini, contrato com a Caixa Econômica Federal para apoio na elaboração dos termos de referência necessários à contratação dos anteprojetos de três novas pontes internacionais ligando o Rio Grande do Sul à Argentina. A assinatura do contrato marca mais um avanço em uma agenda histórica de reivindicações da região e de negociações recentes intensificadas pelo governo estadual, a partir do gabinete do vice-governador, que detalhou na solenidade os avanços até a contratação dos anteprojetos.

A parceria com a Caixa visa dar suporte técnico ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) para viabilizar a construção das estruturas que conectarão os municípios de Porto Mauá a Alba Posse, Tiradentes do Sul a El Soberbio e Itaqui a Alvear. Atualmente, a travessia entre essas localidades é feita exclusivamente por balsas, sujeitas a interrupções pelas condições meteorológicas e de navegabilidade.

"Observamos que nossa relação com países vizinhos, especialmente a Argentina, é estratégica para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Somos a principal porta de entrada para turistas argentinos no Brasil e temos uma intensa troca comercial. Porém, atualmente contamos apenas com duas pontes de ligação direta com a Argentina. Melhorar essa infraestrutura é essencial para potencializar o turismo e o comércio exterior e fortalecer a posição do Estado como eixo logístico da América do Sul", destacou o governador Eduardo Leite.

Desde o final de 2024, Gabriel tem articulado ações com prefeitos, governos provinciais da Argentina, ministérios do governo federal e organismos internacionais para acelerar a concretização dos projetos. “Essa é uma necessidade de décadas da região que, agora, está avançando rapidamente. No final do ano passado, o governador Eduardo Leite determinou a elaboração dos anteprojetos e, apenas 120 dias depois, aqui estamos já assinando os contratos com a Caixa. Os termos de referência são o primeiro passo para fazer os anteprojetos que serão doados à União para viabilizar a construção. Sem anteprojeto, não tem ponte. E por isso o Estado assumiu essa responsabilidade para agilizar os trâmites necessários para que essa demanda histórica saia do papel”, esclareceu Gabriel.

O vice-governador ainda explicou que, para a elaboração dos documentos, será necessário fazer topografia e batimetria no Rio Uruguai. Para isso, é fundamental a colaboração do governo argentino para que os trabalhos possam acontecer.

Em março de 2025, em Brasília, Gabriel formalizou um protocolo de intenções com o Ministério dos Transportes , assumindo a responsabilidade pela contratação dos anteprojetos como forma de colaborar diretamente com a União na construção das novas ligações rodoviárias.

Com investimento de R$ 553 mil, o contrato com a Caixa contempla a elaboração dos termos de referência, além de análise e assessoria nos projetos de engenharia das pontes. A expectativa é que, ao longo dos próximos dois anos, sejam concluídos os anteprojetos, permitindo que o governo gaúcho encaminhe os documentos à União e busque recursos para a execução das obras, seja por meio do orçamento federal, seja por financiamentos internacionais.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, ressaltou a importância da iniciativa. “Estamos acelerando a preparação dos projetos para que, na hora em que houver disponibilidade orçamentária ou linhas de financiamento, o Rio Grande do Sul esteja apto a disputar esses recursos e garantir a realização das obras. Trata-se de uma ação estratégica para integrar ainda mais nosso Estado ao Mercosul e fortalecer nossa logística de exportação e turismo.”

Também participou da cerimônia de assinatura o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Histórico e contexto

Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com apenas duas pontes internacionais em funcionamento conectando o Estado diretamente com a Argentina: a Ponte Internacional da Integração (São Borja–Santo Tomé) e a Ponte Agustín P. Justo–Getúlio Vargas (Uruguaiana–Paso de los Libres). O governo federal, por sua vez, atua na construção de uma nova ponte entre Porto Xavier e San Javier, cuja contratação está prestes a ser assinada.

As três novas pontes que o governo estadual está impulsionando têm alto impacto regional. Em Porto Mauá e Alba Posse, a conexão é hoje feita por balsa, frequentemente interrompida por cheias do Rio Uruguai, obrigando desvio de mais de 240 quilômetros. Em Itaqui e Alvear, a falta da travessia regular gerou graves prejuízos econômicos em 2024, quando a balsa local ficou oito meses fora de operação. Já em Tiradentes do Sul e El Soberbio, a construção de uma ponte é demanda antiga — o Daer elaborou um estudo em 1993, mas o projeto nunca avançou por falta de projetos de engenharia completos.

Além disso, a iniciativa se conecta a um esforço maior de inserção do Rio Grande do Sul nas rotas bioceânicas, estratégicas para o acesso terrestre ao Oceano Pacífico através do Paraguai, da Argentina e do Chile. “Essa integração é fundamental para colocar o Estado em posição central nas cadeias logísticas da América do Sul e atrair investimentos internacionais”, reforçou Leite.

Próximos passos

A partir da assinatura do contrato com a Caixa, os próximos passos do governo gaúcho serão:

Elaboração dos termos de referência para contratação dos anteprojetos de engenharia; Licitação das empresas que vão desenvolver os anteprojetos das três pontes; Envio dos anteprojetos finalizados à União, com o objetivo de pleitear recursos para execução das obras.

Com os projetos em mãos, o Estado estará em melhor posição para buscar financiamento junto ao governo federal, organismos internacionais e fundos multilaterais de desenvolvimento, consolidando uma infraestrutura essencial para o crescimento econômico e a integração regional.