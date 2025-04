Quase 100 quilos de droga são apreendidos em veículo paraguaio na BR-285, em Ijuí

Na manhã de domingo, 27 de abril, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreenderam aproximadamente 100 kg de pasta base de cocaína em um veículo paraguaio. A ação ocorreu na BR-285, no perímetro urbano de Ijuí.

Durante operação de combate ao crime, os policiais deram ordem de parada ao condutor de um Jeep Compass emplacado no Paraguai. No automóvel havia um casal, sendo um homem argentino e uma mulher paraguaia. Durante a conversa com os policiais, o casal apresentou versões contraditórias. Os policiais realizaram uma vistoria no automóvel e localizaram no seu interior cerca de 100 kg de droga.

Ainda durante a ação, foi constatado que uma IX35 emplacada no Paraguai também estava sendo usada pelos criminosos como batedor da carga. Ela era ocupada por outras três pessoas de nacionalidade paraguaia.

Os dois veículos e a droga foram apreendidos e encaminhados à polícia judiciária. Os cinco cidadãos estrangeiros foram presos em flagrante e responderão pelo crime de tráfico de drogas.