Na tarde deste domingo (27), o capotamento de um caminhão foi registrado na RS-420, no interior de Erechim, próximo a um motel às margens da rodovia. Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 15h05.

O trânsito não precisou ser interrompido. Equipes de resgate do SAMU e do Corpo de Bombeiros de Erechim foram acionadas para o atendimento no local.