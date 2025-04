Tecnologia da NEC é reconhecida em teste de precisão do NIST

A NEC, multinacional japonesa especialista em tecnologia, anunciou hoje que sua tecnologia de reconhecimento facial foi classificada como a mais precisa do mundo no teste de referência mais recente, conduzido pelo reconhecido Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST), dos Estados Unidos.

O relatório mais recente da “Avaliação de Tecnologia de Reconhecimento Facial (FRTE) – Identificação 1:N” indica que o sistema da NEC recebeu a mais alta classificação de desempenho, com uma taxa de erro de autenticação de 0,07%, no teste de “Identificação 1:N”, utilizando imagens estáticas de 12 milhões de pessoas. Além disso, também ficou em primeiro lugar em dois testes de envelhecimento, usando imagens tiradas há mais de dez e 12 anos, e ficou entre os dois primeiros em todas as oito principais categorias da “Identificação 1:N do FRTE”, listadas no site do NIST.

O teste de referência patrocinado pelo NIST para tecnologia de reconhecimento facial é um processo rigoroso e imparcial, no qual o instituto avalia, de forma neutra, os programas desenvolvidos e enviados por cada organização sob condições idênticas. Esse teste é amplamente reconhecido como um dos poucos que permitem aos usuários que estão considerando a adoção da tecnologia de reconhecimento facial comparar, de forma padronizada, o desempenho dos algoritmos de diversas organizações ao redor do mundo.

Desde sua primeira participação, em 2009, a NEC tem sido repetidamente classificada em primeiro lugar no mundo no teste de autenticação 1:N, que exige uma precisão maior do que qualquer outro teste de referência de tecnologia de reconhecimento facial patrocinado pelo NIST. Em especial, no teste de envelhecimento — que utiliza imagens com mais de dez anos, equivalente ao prazo de validade de um passaporte — a NEC conquistou o primeiro lugar com precisão, sendo incomparável com as demais organizações.

Por meio de melhorias contínuas em seus algoritmos centrais, a NEC expandiu o escopo de aplicação de sua tecnologia de reconhecimento facial para aproximadamente 80 aeroportos ao redor do mundo, bem como para instalações de transporte, edifícios comerciais, fábricas, hotéis, parques temáticos, hospitais, edifícios residenciais, lojas, instituições financeiras e governos locais. A empresa desenvolveu negócios com reconhecimento facial em mais de 50 países e regiões, globalmente. O uso dessa tecnologia não se limita ao controle de acesso, mas inclui uma ampla gama de aplicações voltadas para melhorar a experiência do cliente e a segurança, como hospitalidade, monitoramento, pagamentos em lojas e procedimentos em caixas eletrônicos.

No futuro, a NEC continuará a se concentrar não somente na substituição de métodos físicos de verificação de identidade e segurança física, mas também na aceleração do desenvolvimento e da oferta de soluções que possam ser adaptadas a novos casos de uso em uma sociedade digital em constante crescimento.

Na Expo 2025 Osaka, Kansai, no Japão, que iniciará no dia 13 de abril, a NEC fornecerá um sistema de reconhecimento facial para controle de admissão de visitantes que adquirirem o passe anual ou o passe de verão, além de viabilizar pagamentos em lojas dentro do evento. A empresa também fornecerá a solução de reconhecimento facial com identidades descentralizadas (DID) e identidades digitais — conhecidas como credenciais verificáveis (VC) — chamadas “NEC Digital Identity VCs Connect” para o “null2”, pavilhão exclusivo assinado e produzido pelo artista de mídia Yoichi Ochiai.

A solução DID/VC permite a criação de uma “identidade autossoberana”, na qual os indivíduos podem gerenciar suas próprias informações, de forma independente, reduzindo a necessidade de intermediários como provedores de serviços e fornecedores de nuvem para o gerenciamento de dados digitais. Isso permitirá que as pessoas utilizem serviços digitais precisos.

A NEC está totalmente comprometida em seguir os “Princípios de IA e Direitos Humanos do Grupo NEC” no uso de IA, dados biométricos e outros tipos de dados, colocando a mais alta prioridade na privacidade e no respeito aos direitos humanos.

Sobre a NEC



A NEC oferece serviços de transformação digital (DX) de ponta a ponta, desde uma consultoria estratégica e conceitual até soluções com foco em implementação, com base em três pilares: modelos de negócios, tecnologia e organização/talentos. Além disso, em sua transição de uma integradora de sistemas tradicional para uma "Impulsionadora de Valor" (“Value Driver”), a NEC reestruturou seu modelo de criação de valor sob o nome "NEC BluStellar", que aproveita tecnologias de ponta, desenvolvidas e aprimoradas ao longo dos anos, com base em sua experiência comprovada em diversos setores. O objetivo da empresa com esse projeto é transformar modelos de negócios, enfrentar desafios sociais, resolver questões de gestão enfrentadas pelos clientes e conduzi-los rumo a um futuro mais promissor.