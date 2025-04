Jovem estudante da URI desenvolve baralho temático para celebrar os 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis

Faltando pouco mais de um ano para as comemorações dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis, em 2026, um projeto inédito ganha destaque na região.

Dhener Amaral Mello, 24 anos, estudante de Ciência da Computação na URI Santo Ângelo e morador de São Miguel das Missões, criou um baralho comemorativo inspirado na cultura guarani.

A iniciativa, que alia elementos históricos, artísticos e tecnológicos, tem chamado atenção pela originalidade e valor cultural.

Inspirado no universo simbólico e no cotidiano dos povos guaranis, o baralho substitui os tradicionais naipes do truco por ícones indígenas: espadas tornam-se lanças guaranis, bastos são representados por flautas, copas por balaios e ouros por medalhões.

As figuras do baralho também foram reinterpretadas. Reis e cavalos deram lugar a personagens históricos e mitológicos, como Nycolau Iaanguiru e Sepé Tiaraju, lendário líder missioneiro.

Todas as cartas foram desenhadas por Dhener, que contou com o auxílio da inteligência artificial para dar mais realismo e profundidade às ilustrações. As imagens retratam o dia a dia dos guaranis, respeitando costumes, vestimentas, ferramentas e simbologias espirituais.

“O baralho foi pensado como uma ferramenta de valorização cultural. Quero que as pessoas possam jogar, aprender e, ao mesmo tempo, se conectar com a história e a sabedoria dos guaranis”, afirma o idealizador.

O lançamento oficial ocorrerá no próximo domingo, 27 de abril, durante o Evento de Balonismo de São Miguel das Missões. O produto será comercializado nos próximos meses no comércio local e pelas redes sociais, com o objetivo de alcançar escolas, museus, colecionadores e apreciadores da cultura missioneira.

Além do baralho, Dhener Mello também atua na área de tecnologia e está à frente do projeto de georreferenciamento de Santo Ângelo, atualmente em processo de licitação. A iniciativa busca modernizar o mapeamento rural da cidade e contribuir para a segurança, em parceria com a Brigada Militar e a gestão municipal.

Com projetos que unem tradição e inovação, Dhener exemplifica uma nova geração de jovens empreendedores comprometidos com o desenvolvimento regional e a valorização cultural.