Brigada Militar combate crimes ambientais e contrabando em Crissiumal e Barra do Guarita

Nos dias 24 e 26 de abril, o Comando Ambiental da Brigada Militar realizou ações da Operação Agro-Hórus nos municípios de Crissiumal e Barra do Guarita, no interior do Rio Grande do Sul, resultando no flagrante de diversas infrações ambientais e de contrabando.

Em Linha Buricá, interior de Crissiumal, os policiais localizaram um porto clandestino equipado com uma esteira transportadora de grãos. Após constatar a prática de contrabando, foi confeccionado Boletim de Ocorrência e o equipamento foi destruído no local.

Ainda em Crissiumal, foram registrados boletins de ocorrência pela extração ilegal de cascalho, desmatamento em Área de Preservação Permanente (APP) e abertura de via de acesso sem autorização.

Já no dia 25 de abril, em Barra do Guarita, uma ação de fiscalização resultou na prisão de um indivíduo por pesca ilegal de dourado — espécie ameaçada de extinção. Foram apreendidos 53,7 quilos de pescado, redes predatórias e freezers utilizados para armazenar o material. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

As ações fazem parte do esforço permanente da Brigada Militar para coibir crimes ambientais e proteger os recursos naturais do Estado.