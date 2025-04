Fiserv firma acordo para aquisição da fintech Money Money

A Fiserv anunciou ter firmado um acordo definitivo para adquirir a fintech brasileira Money Money Serviços Financeiros S.A. (“Money Money”). A operação representa a expansão dos serviços da Fiserv no Brasil, permitindo que pequenas e médias empresas (PMEs) tenham acesso a crédito para investir no crescimento e amadurecimento de seus negócios.

A Money Money atua na oferta de crédito especializado, conectado ao registro de recebíveis do Banco Central do Brasil, para fornecer capital de giro e outras soluções financeiras para PMEs, com base em uma análise de crédito. Suas soluções no segmento complementam a estratégia da Fiserv no apoio ao desenvolvimento das pequenas e médias empresas brasileiras em suas necessidades de pagamento, gestão e crédito.

O anúncio marca o início das operações de Clover Capital no Brasil, integrada à plataforma Clover, que combina análise de risco e desempenho preditivo dos negócios dos clientes para permitir a geração de ofertas de crédito personalizadas com taxas competitivas. A solução oferecerá linhas de financiamento com uma variedade de planos de pagamento, tendo como garantia os recebíveis futuros das transações de vendas dos clientes.

“Ao incorporar esse serviço ao nosso portfólio, damos um passo importante para impulsionar o crescimento de nossos clientes de adquirência, facilitando o acesso aos recursos necessários para investir em melhorias e processos para seus negócios”, afirma Jorge Valdivia, General Manager da Fiserv no Brasil. “Ao investir continuamente no mercado brasileiro, demonstramos nosso compromisso em avançar nos objetivos de negócios de nossos parceiros por meio da ampliação de nossas capacidades locais”, complementa.

A plataforma Clover foi lançada no mercado brasileiro em dezembro, trazendo uma proposta de valor e de recursos para o mercado local baseada em soluções de pagamento all-in-one, suporte ao fluxo de caixa, aplicativos nativos e um marketplace de sistemas e ferramentas de automação dos principais parceiros de software (ISVs) da Fiserv.

A aquisição está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais e deve ser concluída no segundo trimestre de 2025.