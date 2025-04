Yakult patrocina projeto Todos Pela Natação: Só para Elas

Por meio do projeto Todos Pela Natação: Só Para Elas/SP, o Instituto Todos Pelo Esporte oferecerá aulas gratuitas de natação para 200 meninas na cidade de São Paulo. A iniciativa, que tem apoio da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), vai receber o patrocínio da Yakult do Brasil e será realizada no Complexo Aquático do Mercado Livre Arena Pacaembu, na capital paulista.

O projeto será lançado oficialmente no dia 25 de abril, com previsão de início das atividades em agosto de 2025. O objetivo é incentivar a prática esportiva e promover o desenvolvimento físico e social das participantes. O projeto também contemplará crianças com deficiência motora, visando reforçar o compromisso do instituto com a inclusão e a equidade no esporte.

O presidente da Yakult do Brasil, que é patrocinadora oficial da CBDA desde 2022, afirma que o apoio institucional para mais uma atividade ligada à natação reforça o compromisso da multinacional com a modalidade e com o esporte de forma geral. “Entendemos que o esporte é uma forma saudável e eficaz de transformar pessoas, forjando o caráter de crianças e jovens com respeito e responsabilidade e, ainda, propiciando oportunidades de presente e de futuro”, acentua.

Para o superintendente executivo do Instituto Todos Pelo Esporte, Alessandro Serrato, o esporte também tem o poder de mudar trajetórias e abrir caminhos. “Com o ‘Só Para Elas’, queremos oferecer oportunidades e construir um espaço seguro, acolhedor e inspirador para que as meninas possam aprender, se desenvolver e sonhar alto”, reforça.

Este será o segundo maior núcleo do instituto, que já atende 500 crianças em Vitória, no Espírito Santo, com um projeto semelhante. "Com a expansão para São Paulo, o instituto amplia o alcance de suas ações e fortalece sua missão de transformar vidas por meio do esporte", acentua o superintendente executivo. Os projetos são destinados a crianças e adolescentes de seis a 17 anos.

Sobre a Yakult



Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 57 anos em 2025.



Sobre o Instituto Todos Pelo Esporte



O Instituto é uma associação sem fins lucrativos que foi estabelecida em 2013 dedicada à promoção do esporte como ferramenta de inclusão social, educação e desenvolvimento humano. Desde sua fundação, atua com projetos voltados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, utilizando modalidades esportivas como meio de transformação. Tem como principal objetivo oferecer a prática esportiva para crianças e adolescentes, mostrando sua importância para o convívio social, a educação, a saúde, o bem-estar e a competição.