Acidente com van deixa nove estudantes feridos em Jóia

Uma van escolar de Joia sofreu acidente na noite de quinta-feira (24/04), quando retornava de Ijuí, com um grupo de estudantes que participavam de Jogos Rurais do Senar, no Parque de Exposições daquela cidade. No coletivo estavam estudantes de uma escola estadual de Jóia.

De acordo com as primeiras informações, teria ocorrido uma falha no sistema de freios do veículo, que saiu da pista e chocou-se em estrutura de um antigo moinho, já na área urbana de Jóia.

Nove estudantes estavam no veículo, sendo que, pelo menos três tiveram lesões de maior intensidade, porém sem risco de vida.

Ambulâncias de Jóia e Augusto Pestana fizeram o transporte dos feridos para o Hospital de Clínicas, em Ijuí

Em Nota, a Administração Municipal de Jóia esclareceu que a van que realizava o transporte de alunos não pertence à frota municipal, tampouco foi contratado pela Administração Municipal. O transporte em questão estava sendo realizado de forma particular, contratado por uma escola estadual do município.