Brigada Militar realiza prisão por tráfico de drogas, receptação e moeda falsa em Crissiumal

No final da tarde de quinta-feira(24/4), Policiais Militares da Força Tática do 7°BPM, durante ações da Operação Força Total prenderam um homem no interior de Crissiumal.

Durante a ação foi recuperado um veículo que estava em situação de furto do município de Palmeira das Missões. Sendo localizadas e apreendidas ainda seis porções de maconha, uma balança de precisão, um smartphone, uma quantia em dinheiro em moeda corrente e ainda grande quantia de moedas falsas, além de uma chave de decodificar.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.