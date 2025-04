Homem morre e criança fica ferida após acidente no Trevo da Caravela, em Passo Fundo

Veículo onde estavam as vítimas capotou na via. (Foto: Divulgação / Dalvan Oliveira)

Um homem de 32 anos morreu e uma criança de 6 ficou ferida após um acidente na noite de quinta-feira (24) no km 130 da RS-153, no Trevo da Caravela, em Passo Fundo, norte do Estado. A vítima foi identificada como Jocedir Manoel Dal Santo.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o acidente foi por volta das 21h55min no entroncamento da RS-153 com RS-324 e envolveu um Gol, onde estavam Dal Santo e a criança, e uma Ford Ecosport, conduzida por uma mulher. Ambos os veículos tinham placas de Passo Fundo.

Segundo relato da condutora da Ecosport, ela trafegava no sentido Passo Fundo a Ernestina, quando teve a preferencial invadida pelo Gol, que seguia no sentido Pontão a Marau. Com o impacto da colisão, o Gol capotou na rodovia.

Dal Santo morreu no local, enquanto a criança foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) pela ambulância do Corpo de Bombeiros.

Conforme boletim médico, o menino está em estado estável e segue internado para exames. Devido à gravidade do acidente, ele está em observação e deve passar por mais exames, mas não corre risco de vida.

A condutora do outro veículo não ficou ferida. As causas do acidente serão investigadas.