IA personaliza ensino com suporte humano e amplia acesso à educação

A inteligência artificial (IA) tem sido incorporada à educação com o objetivo de otimizar o aprendizado e ampliar o acesso ao ensino personalizado. No Brasil, plataformas educacionais vêm adotando IA generativa em conjunto com tutoria humana para aprimorar a experiência dos alunos. O TutorMundi é uma das plataformas que adotam essa abordagem ao combinar respostas automatizadas com revisão de tutores, resultando em uma taxa de acerto de 99%, segundo dados internos da empresa. A metodologia baseia-se na revisão de mais de 400.000 interações feitas na plataforma.

O acesso via dispositivos móveis tem sido um fator relevante para a popularização dessas ferramentas. Em 2024, a plataforma registrou 47.846 horas de monitoria, com suporte em diversas áreas, incluindo aulas particulares, plantões de dúvidas e orientação de estudos.

Expansão da IA na educação

O uso da IA em plataformas educacionais tem aumentado, permitindo que a tecnologia responda a um volume significativo de perguntas, enquanto os tutores mantêm a interação com os alunos. De acordo com a Grand View Research, o tamanho do mercado global de IA generativa empresarial foi estimado em US$ 2.941,0 milhões em 2024 e deve crescer a um CAGR de 38,4% de 2025 a 2030.

Apesar do avanço da IA, sua adoção na educação requer investimentos em infraestrutura, formação docente e adaptação curricular. Além da automação, o uso eficaz dessas tecnologias depende de sua integração com práticas pedagógicas que preservem a interação humana no processo de aprendizagem.

Dados e impacto da plataforma

Desde 2019, ferramentas de tutoria digital registraram um aumento expressivo no número de monitorias realizadas. No caso do TutorMundi, os números indicam mais de 403.000 aulas particulares, 30.330 plantões de dúvidas e 1.948 sessões de orientação de estudos. Entre as disciplinas mais procuradas, matemática lidera o ranking, seguida por física, química e biologia.

Esse crescimento acompanha o avanço de soluções digitais voltadas ao suporte educacional. O modelo, que combina tutoria e IA, tem permitido o atendimento a estudantes de diferentes regiões com agilidade e flexibilidade.

O papel do suporte humano na educação com IA

Embora a IA ofereça ganhos significativos em eficiência e organização do ensino, especialistas reforçam que o papel do professor continua sendo indispensável. Um levantamento do Instituto Semesp apontou que 75% dos docentes brasileiros enxergam a IA como uma aliada no ensino, especialmente em tarefas como criação de conteúdos e planejamento de aulas. Segundo o mesmo levantamento, 74,8% dos entrevistados concordam parcial ou totalmente com o uso da tecnologia e inteligência artificial no ensino. Apesar disso, apenas 39,2% dos professores afirmaram que sempre utilizam a tecnologia como ferramenta de ensino.

Ainda assim, a presença de educadores e tutores é considerada essencial para garantir um ensino mais contextualizado. “Acreditamos que a tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas o olhar humano é essencial para um ensino mais completo e inclusivo”, afirmou Rapha Coe.

O futuro da educação digital no Brasil

Com a presença crescente da IA nas escolas e plataformas educacionais, observa-se um movimento do setor em direção à combinação entre tecnologia e suporte humano. O uso equilibrado dessas ferramentas pode contribuir para melhorias no processo de aprendizagem, desde que acompanhado por mediação pedagógica eficaz.