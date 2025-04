Governo realizou vistoria nas obras de melhorias do Parque do Caracol nesta quinta-feira (24)

Secretária do Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann, acompanha as melhorias no Parque do Caracol -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

O governo do Estado, por meio de uma equipe da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), realizou, nesta quinta-feira (24/4), uma vistoria nas obras do Parque do Caracol, em Canela. Cerca de 80% das melhorias previstas na primeira fase da concessão estão concluídas.

Sob a gestão do Grupo Iter, que assumiu o empreendimento por concessão em 2022, o parque deve receber um investimento superior a R$ 100 milhões da concessionária até 2027. Desde 2022, já foram investidos cerca de R$ 40 milhões.

A visita contou com a presença da secretária Marjorie Kauffmann e da equipe técnica da Sema. A vistoria conferiu as melhorias nos acessos, na sinalização, nas atrações turísticas e nos banheiros. Uma das preocupações do projeto foi com a acessibilidade e com a proteção das espécies nativas do bioma Mata Atlântica, que foram mantidas em espaços mais qualificados.

"A vistoria técnica teve como objetivo acompanhar as obras dessa que é a primeira experiência pública de concessão de um parque de turismo voltado para a natureza. Tenho certeza que todos vão se surpreender com a reabertura do novo Parque do Caracol, que já conta com uma grande qualificação das suas estruturas. Integrar o poder público com o privado é uma iniciativa inovadora dentro das estratégias do governo do Estado de preservação ambiental", afirmou Marjorie.

O parque está fechado desde outubro de 2024 para obras. A reabertura ao público está prevista para o final de maio, quando os visitantes já poderão conhecer o Observatório, o Deck do Moinho, novas churrasqueiras, o meliponário, o Recanto das Borboletas e a Casa Raízes, que abrigará exposições educativas. A entrega do novo mirante está prevista para ocorrer até o fim do ano.

"Nós temos o valor genuíno de agregar uma boa experiência a toda a visita que nós recebemos. Aqui no Parque do Caracol, nós pensamos detalhadamente na jornada do visitante. Nós temos como meta trazer conhecimento a cada visita feita aqui, e que essa visita impacte positivamente a vida de quem vier nos visitar e que leve isso para a sociedade, gerando um bem para o nosso planeta", reforçou o CEO do Grupo Iter, Sandro Fernandes.