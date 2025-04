Especialistas LatAm se reúnem em curso sobre biotecnologia

Entre os dias 31 de março e 10 de abril, a R-Crio Células-Tronco, em parceria com a Faculdade de Engenharia Química da Universidade Estadual de Campinas (FEQ/UNICAMP), realizou o curso internacional “Biomateriais e Cultivo Celular: Aplicações em Bioimpressão 3D e Desenvolvimento de Bioprodutos”, voltado à capacitação de profissionais e estudantes de pós-graduação em biotecnologia aplicada à saúde. A iniciativa faz parte da Chamada CNPq/MCTI Nº 42/2024, com apoio do Centro Latino-Americano de Biotecnologia (CABBIO).

Com 175 inscritos, o curso teve uma audiência média de cerca de 100 participantes por dia durante sua fase teórica, realizada remotamente entre 31/03 e 03/04. Já a etapa prática, conduzida presencialmente entre 07 e 10 de abril na FEQ/UNICAMP, reuniu 16 alunos selecionados do Brasil, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Peru — promovendo não apenas aprendizado técnico, mas também um intercâmbio científico e cultural.

A comissão organizadora do curso foi composta pelas pesquisadoras da R-Crio: Dra. Fernanda Bombaldi, engenheira química e gestora de inovação; Dra. Renata Bombaldi, engenheira química e gestora de processos biotecnológicos; e Dra. Yasmin Rana, coordenadora científica, em colaboração com a Profa. Dra. Ângela Maria Moraes, docente da FEQ/UNICAMP e responsável pela coordenação acadêmica.

Para a coordenadora do curso, Dra. Fernanda Bombaldi, “essa formação oferece uma experiência singular ao integrar ciência, inovação e mercado, preparando profissionais para atender demandas clínicas reais com soluções disruptivas em biotecnologia”.

Dra. Renata Bombaldi acrescenta, “além de conteúdos técnicos sobre cultivo celular, formulação de hidrogéis, bioimpressão 3D e desenvolvimento de bioprodutos, o curso abordou também temas como inovação, empreendedorismo, propriedade intelectual e marcos regulatórios, ampliando a visão dos participantes sobre os caminhos para a aplicação prática dessas tecnologias em saúde humana”.

O corpo docente contou com pesquisadores renomados do Brasil, Argentina, Uruguai e Colômbia, que compartilharam sua experiência em diferentes frentes, desde técnicas laboratoriais básicas até os desafios regulatórios para as terapias avançadas na América Latina. “A diversidade do corpo docente fortaleceu conexões e colaborou para a construção de redes científicas entre países”, destaca a Dra. Yasmin Rana.

Dr. Roberto D. Fanganiello, diretor científico da R-Crio e professor associado à Université Laval, reforça: “capacitar profissionais para essa transformação tecnológica é investir diretamente no futuro da ciência e na melhoria da qualidade de vida da população”.

Dr. José Ricardo Muniz Ferreira, diretor-presidente e fundador da R-Crio, conclui: “é um orgulho ver o Brasil liderando iniciativas de formação em biotecnologia com alcance e impacto internacional”.