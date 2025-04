Dispositivo identifica danos frequentes em logística e reduz custo com reparos

O que justifica gastar US$ 4 mil a cada reparo de algo que é danificado sucessivas vezes? Era o que acontecia com a agência de serviços postais dos Estados Unidos, a USPS. Frequentemente, os caminhões colidiam nos gradis de proteção de uma de suas áreas de operação. Embora o local de risco já fosse conhecido, havia dificuldade em identificar rapidamente os momentos dos choques e realizar consertos imediatos. A operadora resolveu, então, adotar uma solução tecnológica que permitiu reduzir significativamente a frequência das ocorrências.

A ferramenta utilizada foi o SpotBot, um dispositivo de monitoramento de impactos desenvolvido pela empresa norte-americana SpotSee. O equipamento é capaz de registrar a intensidade e as direções dos choques, bem como data e horário. As informações são armazenadas em nuvem e podem ser acessadas via celular, permitindo analisar a frequência dos impactos.

No caso da operadora logística, o SpotBot foi instalado nas grades de proteção do ambiente operacional com o objetivo de monitorar colisões provocadas por veículos durante as manobras. Os alarmes permitiram rastrear rapidamente quando e onde os incidentes ocorriam, possibilitando reparos mais rápidos.

Os registros do dispositivos mostraram claramente picos de impacto em determinados turnos, o que ajudou a identificar padrões de comportamento e treinamentos necessários.

A análise dos dados gerados apontou causas como falta de atenção dos condutores, visibilidade limitada e espaços estreitos como os principais fatores dos acidentes. A partir dessas informações, a operadora logística implementou ajustes nos procedimentos internos, reforçou sinalizações e adotou medidas preventivas. Como resultado, houve uma redução de aproximadamente 40% no número de impactos, com manobras mais cuidadosas.

“O SpotBot permite transformar dados em ações práticas. O resultado, neste caso, não foi apenas a redução de danos materiais às grades e aos veículos, mas também a melhoria da cultura de segurança, com maior conscientização dos operadores”, afirma Afonso Moreira, CEO da AHM Solution, representante da SpotSee no Brasil. “Estamos falando de uma tecnologia que não somente detecta riscos, mas que ajuda a prevenir e evitar perdas”, completa.

A AHM Solution é especialista em gestão de danos na logística e oferece uma linha completa de dispositivos voltados à prevenção de acidentes. “Essas soluções atendem diferentes setores da cadeia produtiva e têm como objetivo reduzir perdas, melhorar a rastreabilidade e aumentar o controle sobre processos críticos de transporte e movimentação, o que também impacta positivamente na produtividade”, informa Moreira.

Mais informações: https://www.ahmsolution.com.br/