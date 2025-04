Polícia Civil deflagra Operação contra o tráfico de drogas em Seberi e Iraí

Na manhã desta quinta-feira, 24, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio da 14ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (14ª DPRI), iniciou a Operação Reditus nos municípios de Seberi e Iraí, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas.

A ofensiva cumpre 14 ordens judiciais, entre mandados de busca e apreensão e mandados de prisão preventiva, expedidos no âmbito de uma investigação em andamento. A ação conta com o apoio da Polícia Penal e da Brigada Militar, reforçando a integração entre as forças de segurança no enfrentamento à criminalidade organizada.

Segundo a Polícia Civil, a operação está sendo conduzida com rigor técnico e total observância das normas legais, em consonância com o compromisso institucional de garantir segurança e combater a atuação de facções criminosas no interior do estado.

As autoridades informaram que mais detalhes sobre os resultados da operação serão divulgados conforme o avanço das diligências.