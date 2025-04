Taxista é vítima de assalto em Panambi

Um taxista de Panambi foi alvo de roubo na madrugada desta quinta-feira (24).

De acordo com a ocorrência, o taxista fez uma corrida até Condor e ao retornar pela BR 158 notou nas proximidades do Frigorifico da Cotripal, que estava sendo seguido por uma motocicleta.

Nas proximidades da entrada para a Rua Otto Rehn, ainda na BR 158, no Bairro Alvorada, foi interceptado pelos motoqueiros que armados de revólver anunciaram o assalto e exigiram que o taxista panambiense entregasse a pochete contendo R$ 430,00 em dinheiro. Em seguida fugiram em direção a Rua 25 de Julho.

De acordo com a Brigada Militar, as características fornecidas pela vítima apontam que a motocicleta e os assaltantes podem ser os mesmos que praticaram roubo na noite de ontem em uma Relojoaria na Rua Bento Gonçalves , Bairro Vila Nova.